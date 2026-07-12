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[자막뉴스] "새벽 호위함에서 마지막으로 목격" 동해 경비 임무 해군 일병 1명 실종…"북측에도 통보"

정경윤 기자
작성 2026.07.12 14:35 조회수
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동해 북방한계선(NLL) 인근 해상에서 경비 임무 중이던 해군 함정 승조원 1명이 실종돼 군 당국이 수색에 나섰습니다.

해군은 "오늘(12일) 오전 동해 고성군 거진읍 동방 50여㎞ 해상에서 경비 임무 수행 중인 해군 함정 승조원 1명이 실종됐다"고 밝혔습니다.

실종 병사는 호위함에 승선한 일병으로 알려졌습니다.

해당 병사는 오늘 새벽 0시부터 2시 사이 내부 순찰을 맡았던 당직자에 의해 함정 실내 통로에서 마지막으로 목격됐습니다.

이후 오전 8시 당직 근무에 해당 병사가 나오지 않으면서 실종 사실이 알려진 것으로 전해졌습니다.

해군은 해경과 합동으로 함정 10여 척과 항공기 여러 대를 투입해 실종자를 탐색하고 있습니다.

실종 사실은 북한도 수신이 가능한 국제상선공통망 등을 통해 북측에도 통지된 것으로 알려졌습니다.

안규백 국방부 장관은 실종 사고 관련 보고를 받고, 최대한 신속하고 안전하게 실종자를 구조할 수 있도록 최선을 다하라고 지시했습니다.

또 해경 등 유관기관과도 적극적인 공조체계를 유지할 것을 지시했다고 국방부는 덧붙였습니다.

취재 : 정경윤 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부
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