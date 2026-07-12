5대지주 포용금융 상반기 11.3조 공급…연체채권 2.3조 채무조정

▲ 5대 금융지주 포용금융 실적(2026년 상반기)

5대 금융지주가 올해 상반기 공급한 포용금융 규모가 11조 원을 넘어선 것으로 집계됐습니다.금융위원회는 지난 10일 정부서울청사에서 신진창 사무처장 주재로 '5대 지주 포용금융 추진현황 점검회의'를 열고 지난 1월 5대 금융지주가 포용금융 확대방안을 발표한 이후 상반기까지의 실적을 점검했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.5대 지주(KB·신한·하나·우리·농협)는 올해 상반기 중에 총 11조 3천억 원의 포용금융을 공급했습니다.이는 새희망홀씨·중금리대출 등 서민·취약계층 대출과 소상공인·자영업자 대출, 자체 채무조정·소각 등을 포함한 금액입니다.특히 상반기 5대 지주는 약 2조 3천억 원(13만 5천 건) 규모의 연체채권을 자체 채무조정하고, 장기 연체채권 약 1조 5천억 원(11만 9천 건) 어치를 소각해 취약 채무자들이 일상과 경제활동으로 복귀하도록 지원했다고 금융위는 밝혔습니다.KB금융그룹은 당초 목표 수립 때는 포함하지 않았던 민간 중금리대출 3조 5천억 원, 소멸시효 도래 전 선제적인 연체채권 소각 5천억 원 등을 추가 목표로 제시했습니다.이를 포함하면 올해 약 7조 원의 맞춤형 금융지원을 하게 됩니다.또 상반기 약 2,100억 원 규모로 채권을 소각했는데 하반기에는 상반기의 2배 이상을 소각하겠다고 밝혔습니다.하나금융그룹은 하반기 '청년전월세 계약안심 보험'을 출시해 전세대출 취급 시 전세사기에 취약한 청년층에게 무료로 제공하겠다고 했습니다.농협금융은 올해 4분기 1천억 원을 출연해 'NH미소금융재단'을 설립해 농업인·귀촌 청년 등에 미소금융을 공급할 예정입니다.금융위는 앞으로 5대 지주의 포용금융 확대 방안이 실효성 있게 진행되도록 점검하고, '포용금융 전략 추진단'을 통해 ▲ 포용금융 종합평가 체계 도입 ▲ 전담 최고책임자 지정 ▲ 건전성 규제 합리화 ▲ 신용평가체계 개선 등을 추진하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)