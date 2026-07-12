방글라데시 폭우·산사태 사망자 최소 44명…100만 명 이상 고립

▲ 지난 11일(현지시간) 방글라데시 남동부 차토그람(옛 치타공)주 한 마을이 홍수로 물에 잠긴 모습

방글라데시에서 지난 1주일 동안 폭우에 따른 홍수와 산사태로 인한 사망자가 최소 44명으로 불어나고 100만 명 이상이 고립됐습니다.현지시간 12일 로이터 통신에 따르면 방글라데시 재난관리구호부는 남동부 차토그람(옛 치타공)주를 중심으로 곳곳에서 발생한 홍수로 26만 7천여 가구가 고립됐다면서 이같이 밝혔습니다.지난 6일부터 차토그람주 콕스바자르 지역의 미얀마 로힝야족 난민촌에서 폭우 이후 산사태가 두 차례 발생, 어린이들을 포함한 난민 16명이 숨졌습니다.또 지난 10일 차토그람주 반슈칼리 지역 산악지대에서 갑작스러운 홍수로 7살, 3살 어린이 2명이 자신들의 집 마당에서 물살에 휩쓸려가 사망하는 등 곳곳에서 인명피해가 잇따랐습니다.홍수로 많은 지역에서 도로와 통신이 두절되고 전력 공급이 끊기면서 구조·구호 활동이 늦어지고 있다고 당국은 전했습니다.많은 주민이 집이 침수돼 취사를 하지 못하고 비스킷처럼 조리가 필요 없는 건식 구호 식량에 의존하고 있지만, 도로와 교량이 부서져 구호 인력이 피해 지역에 접근하는 데 어려움을 겪고 있습니다.방글라데시 당국은 육·해군 병력을 투입, 보트를 이용해 식량·식수·의약품 등 필수품을 고립된 피해 지역으로 나르는 등 구호 활동을 강화하고 있습니다.이크발 호세인 재난관리구호부 장관은 "정부는 홍수 피해자들을 지원하기 위해 가능한 모든 조치를 취하고 있다"면서 "구호품과 안전한 식수·의료용품을 배포하고 있으며, 집이 침수된 사람들은 가장 가까운 대피소로 이동할 것을 촉구한다"고 말했습니다.방글라데시는 열악한 안전 인프라 등으로 인해 세계적으로 재해 발생 가능성이 매우 높은 나라로 꼽히며, 우기에는 폭우로 홍수·산사태가 자주 발생하곤 합니다.과학자들은 기후변화로 인해 극단적인 폭우가 더욱 잦아지고 심해지면서 이런 재해의 규모와 심각성이 커진다고 보고 있습니다.(사진=연합뉴스)