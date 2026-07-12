4강 진출에도 만족 못 한 잉글랜드 투헬 감독…"운이 좋았다"

▲ 잉글랜드 축구 국가대표팀의 토마스 투헬 감독

극적인 역전승으로 2026 북중미 월드컵 4강에 진출하고도 잉글랜드 축구 국가대표팀의 토마스 투헬(독일) 감독은 굳은 표정을 풀지 않았습니다.오히려 "우리는 운이 좋았을 뿐"이라며 선수단의 경기력을 냉철하게 질타했습니다.잉글랜드는 12일(이하 한국시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 노르웨이와의 대회 8강전에서 주드 벨링엄의 멀티 골에 힘입어 120분 연장 혈투 끝 2-1 역전승을 거뒀습니다.그러나 경기 직후 기자회견에 나선 투헬 감독은 승리의 기쁨보다 답답함을 먼저 표출했습니다.그는 "우리 스스로 경기를 아주, 아주 어렵게 만들었다"며 "4강 진출이라는 결과는 환상적이지만, 경기력에는 전혀 만족할 수 없다"고 선을 그었습니다.투헬 감독의 지적대로 이날 잉글랜드의 경기 초반 흐름은 다소 답답했습니다.뒷문을 단단히 잠근 노르웨이를 상대로 전반 29분에야 페널티아크 오른쪽에서 터진 해리 케인의 프리킥으로 첫 슈팅을 기록할 만큼 기회 창출에 어려움을 겪었습니다.이후 일방적인 공세로 노르웨이를 밀어붙였으나 오히려 선제골을 헌납했습니다.하프라인 부근에서 케인이 공을 빼앗겼고, 역습에 나선 안드레아스 셸데루프가 페널티지역 왼쪽에서 벼락같은 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었습니다.투헬 감독은 "선수들의 헌신은 있었지만 엉성했고, 지나치게 안전 위주였으며 속도도 충분치 않았다"고 꼬집으며 "우리는 오늘 운이 좋았다"고 냉정하게 평가했습니다.60년 만의 월드컵 결승 진출을 노리는 잉글랜드는 오는 목요일 애틀랜타에서 아르헨티나-스위스전 승자와 준결승을 치릅니다.투헬 감독은 "더 높이 올라가기 위해서는 반드시 나아져야 한다"고 강조하며 "일단 오늘은 승리를 즐기겠다. 우리에겐 재정비할 3일의 시간이 있다"고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)