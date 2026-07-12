이란, 상선 공격 뒤 "해협 전면 봉쇄"…미, 보복 공습

<앵커>



이란 이슬람혁명수비대가 호르무즈 해협을 지나던 상선을 공격한 뒤 해협 전면 봉쇄를 발표했습니다. 미국은 즉시 이란 남부 주요 군사 시설들을 향한 공습에 나섰습니다.



유덕기 기자의 보도입니다.



<기자>



현지시간 12일 이란 이슬람 혁명수비대가 호르무즈 해협 전면 봉쇄를 선언했습니다.



봉쇄 이유는 외세, 즉 미국 쪽 사주를 받은 상선들이 허가하지 않은 항로로 통과하려 해 해협을 불안정하게 만들었다는 것입니다.



혁명수비대는 이와 함께 해협 항행을 강행한 상선 1척에 대한 경고 사격 사실을 공개했습니다.



피해 선박은 키프로스 선적 컨테이너 선으로 이란 공격으로 선원 1명이 실종됐고, 화재가 발생해 엔진실이 심각하게 손상되면서 항해할 수 없는 상태인 것으로 알려졌습니다.



미국은 즉각 대이란 보복 공습에 나섰습니다.



대이란 공습 사실을 공개한 미 중부사령부는 "이란이 다시 한번 양해각서 MOU 준수 기회를 얻었지만 다시 저버렸다"면서 큰 대가를 치르게 하고 있다고 밝혔습니다.



호르무즈 해협의 케슘섬을 비롯해 이란 남부 아살루예와 부셰르, 반다르 아바스, 시리크 등에서 미군 폭격으로 추정되는 폭발이 잇따랐다고 이란 현지 매체들은 전했습니다.



미국 공습 표적에는 이란의 공중 지상 감시 레이더, 미사일 드론 발사기지 등이 포함됐다고 미국의 온라인매체 악시오스가 미국 당국자들을 인용해 전했습니다.



호르무즈 해협 통항을 둘러싼 미국과 이란의 무력 충돌이 반복되면서 종전 MOU 이전으로 돌아갈 수 있다는 위기감이 커지고 있습니다.



오늘(12일) 충돌이 벌어지기 전 이란과 오만은 호르무즈 해협 안전통항 보장 방안을 논의하는 외무장관 회담을 가졌습니다.



이 회담에서는 오만이 이란이 관리하는 북부 항로와 오만 영해를 지나는 남부 항로로 분리해 관리하는 방안을 제안한 것으로 알려졌습니다.



(영상편집 : 김병직)