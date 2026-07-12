스마트건설 이끌 실증기술 10개·강소기업 12개사 선정

▲ 국토교통부

국토교통부와 한국건설기술연구원은 건설산업에 인공지능(AI) 도입을 촉진하고 자동화를 이끌 선도기업을 육성하는 스마트건설 얼라이언스 기술실증 지원사업 10개와 스마트건설 강소기업 12개사를 선정했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.기술실증 지원사업은 우수한 스마트건설 기술·제품·서비스를 개발했으나 현장 확보에 어려움을 겪는 중소기업에 대·중견기업의 실제 건설현장을 제공하고 비용을 지원하는 사업입니다.올해는 지원액을 기존 최고 1,500만 원에서 상향해 2,500만 원까지 지원합니다.수요기반형(6개) 사업으로는 회전형 SLAM(동시적 위치 추정 및 지도작성) 장비 기반 공동주택 지하부 균열 점검 기술, 지능형 엣지 카메라 및 VLM(시각-언어 모델) 연계 건설 위험 작업 탐지 및 분석 솔루션 등이, 자율제안형(4개)에는 건설현장 잉여자원 순환 및 탄소관리 시스템 등이 선정됐습니다.이들 기술의 실증 성과는 11월 열리는 '2026 스마트건설 엑스포'에서 공유됩니다.강소기업 선정·지원사업은 스마트건설 기술 개발 역량을 보유하고 성장 잠재력이 큰 중소기업을 선정해 집중 지원하는 사업입니다.시제품 제작 지원에 최대 3천만 원, 강소기업 공시, 기술 실증 등이 지원됩니다.올해에는 스마트 건설안전 플랫폼을 제공하는 아이티원, 일체형 패널을 생산하는 한성모듈러, 지하 음영지역 스마트 붕괴 위험 모니터링 시스템을 제공하는 케이씨티이엔씨 등이 선정됐습니다.김명준 국토부 기술안전정책관은 "지속적인 실증 지원과 강소기업 육성을 통해 점차 스마트건설 생태계가 조성되고 있다"며 "앞으로 데이터 기반 피지컬 AI 도입 등을 통해 건설산업의 대전환을 이루겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)