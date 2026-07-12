코트라, 일본 닛케이와 한일 AI 기업 교류 행사

▲ 코트라, '한일 AI 오픈이노베이션 협력데이' 개최

대한무역투자진흥공사(코트라)는 지난 10일 서울 서초구 본사에서 일본 니혼게이자이신문사(닛케이)와 협업해 '한·일 AI 오픈이노베이션 협력데이'를 개최했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.이번 행사는 글로벌 공급망 재편과 AI 전환(AX) 가속화에 맞춰 양국 AI 혁신 기업의 협력을 활성화하기 위해 마련됐습니다.닛케이가 회원사와 스타트업·신사업 발굴 프로그램 '닛케이 더 피치'에서 수상한 5개사 등 14개 기업 사절단을 구성해 방한한 가운데 이번 행사 피칭 세션에 한국과 일본 기업 각 5개사가 참가해 자사 기술과 협력 수요를 공유했습니다.코트라는 닛케이 측과 협의해 한국과 일본에 교차로 사절단을 파견하고 협력을 정례화할 계획입니다.김명희 코트라 부사장 겸 산업혁신본부장은 "AI·로봇 분야는 일본 기업과 정부, 지자체가 고령화와 인력 부족 해결을 위해 한국과 협력을 원하는 대표적 분야"라며 "우리 기업들이 일본 내 기술실증사업(PoC), 무역투자 진출, 기술협력 기회를 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=코트라 제공, 연합뉴스)