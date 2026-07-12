제조 AX 기술 국제표준으로…한국, 스마트제조 표준화위 간사국

▲ 국가기술표준원

한국이 스마트제조 분야 국제표준 제정을 주도합니다.산업통상부 국가기술표준원은 우리나라가 '국제전기기술위원회 산업 자동화위원회'(IEC TC65) 산하에 신설되는 '스마트제조 표준화위원회'(SC65F)의 간사국을 맡았다고 오늘(12일) 밝혔습니다.이번 위원회는 인공지능(AI), 디지털트윈 등 첨단 디지털 기술이 제조 현장에 빠르게 확산하면서 제조업의 AI 전환(AX)이 본격화하는 흐름에 대응하기 위해 마련됐습니다.생산 공정을 가상 공간에 구현하는 디지털트윈 공장, 설계부터 생산까지 전 과정을 데이터로 연결하는 스마트제조, AI를 활용해 제조공정을 스스로 판단·제어하는 자율제조 등 미래 제조 핵심 분야의 국제표준을 개발합니다.간사국은 별도의 임기 제한 없이 위원회 운영과 국제표준 개발 업무를 총괄·조정해 국제표준화 활동을 안정적으로 주도할 수 있습니다.국가기술표준원은 스마트제조 표준화위원회 사무국을 운영하며 국내 제조업 AI 대전환(M.AX) 핵심 기술을 국제표준으로 발전시키고 글로벌 시장 경쟁력을 강화하겠다는 계획입니다.김대자 국가기술표준원장은 "간사국 수임은 우리나라가 제조 강국을 넘어 미래 제조산업의 국제표준을 주도할 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "우리 기업이 보유한 M.AX 기술과 혁신 성과가 국제표준으로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)