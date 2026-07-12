'한국전 교체출전' 남아공 미드필더 애덤스, 25세로 사망

▲ 제이든 애덤스

2026 북중미 월드컵에서 역대 첫 토너먼트 진출에 성공했던 남아프리카공화국 축구 대표팀의 25세 미드필더 제이든 애덤스가 사망한 채로 발견됐습니다.AP통신 등 외신들은 12일(한국시간) 애덤스의 사망 소식을 일제히 전했습니다.케이턴 매켄지 남아공 스포츠·예술·문화부 장관은 이날 자신의 'X' 계정을 통해 "마멜로디 선다운스와 남아공 대표팀의 미드필더인 애덤스가 25세의 나이로 세상을 떠났다는 소식을 접하고 깊은 충격에 빠졌다"라며 "남아공 축구는 빛나는 젊은 인재를 잃었다. 팬들과 함께 애도한다"라고 밝혔습니다.매켄지 장관은 "제이든의 사인은 아직 확인되지 않았다. 사인에 대한 억측을 자제해달라"라고 당부했습니다.영국 BBC에 따르면 남아공 경찰은 현지시간 11일 케이프타운 외곽 쇼체클루프의 한 주택에서 애덤스의 시신을 발견한 뒤 수사에 나섰습니다.애덤스는 2025년 1월 '남아공 명문' 마멜로디 선다운스로 이적한 뒤 정규리그 우승과 아프리카축구연맹(AFC) 챔피언스리그 우승을 경험했고, 북중미 월드컵 최종명단에 포함돼 역대 첫 토너먼트 진출의 대기록을 함께 했습니다.그는 이번 대회 조별리그 A조에서 치른 남아공 대표팀의 3경기에 모두 출전했지만, 캐나다와 32강전에선 벤치를 지켰습니다.애덤스는 한국과 조별리그 3차전 교체출전이 이번 대회 마지막 경기였습니다.이날 펼쳐진 잉글랜드와 노르웨이의 북중미 월드컵 8강전 킥오프에 앞서 양 팀 선수들은 애덤스의 사망을 애도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)