MLB 미네소타 고우석 첫 홀드…이정후는 3타수 무안타

▲ 빅리그서 첫 홀드 올린 고우석

고우석(미네소타 트윈스)이 미국프로야구 메이저리그(MLB) 두 번째 등판에서 첫 홀드를 기록했습니다.고우석은 12일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 로스앤젤레스 에인절스와의 홈경기에 5-3으로 앞선 8회 팀의 세 번째 투수로 마운드에 올라 1이닝 동안 안타와 볼넷을 1개씩 줬지만, 실점 없이 임무를 마쳤습니다.고우석은 세이브 요건을 채운 중간 투수에게 주는 홀드를 처음으로 챙겼습니다.미네소타는 5-3으로 이겼습니다.고우석은 첫 타자 본 그리섬을 우익수 뜬공으로 잡은 뒤 비디오 판독을 거쳐 조 아델을 볼넷으로 내보냈습니다.후속 웨이드 메클러를 2루수 땅볼로 유도해 아델을 2루에서 잡았지만, 덴세르 구스만에게 내야 안타를 맞아 1, 2루 실점 위기에 몰렸습니다.고비에서 고우석은 로건 오호피를 유격수 직선타로 요리하고 이닝을 마쳤습니다.21개의 공을 던져 13개를 스트라이크로 채웠으며 최고 구속은 시속 155㎞를 찍었습니다.고우석은 이틀 전 클리블랜드 가디언스를 상대로 미국 진출 2년 반 만에 빅리그에 데뷔해 역대 30번째 한국인 메이저리거가 됐습니다.고우석의 처남인 이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 콜로라도 로키스와의 홈경기에 7번 타자 우익수로 출전해 3타수 무안타에 그쳤습니다.이정후의 시즌 타율은 0.306으로 깎였습니다.3회 1루수 땅볼, 5회 삼진으로 물러난 이정후는 7회 3루수 포구 실책으로 1루를 밟았습니다.그러나 곧바로 후속 타자의 병살타 때 2루에서 잡혔습니다.샌프란시스코는 4-2로 승리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)