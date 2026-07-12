맥도날드, '모델 손흥민' 국내 광고…경쟁사 계약 충돌 해소

▲ 손흥민 선수

그동안 국내에서 노출되지 않았던 맥도날드 글로벌 모델 손흥민(LAFC 소속) 선수의 광고와 프로모션이 첫선을 보입니다.한국맥도날드는 오늘(12일) 아르헨티나와 스위스의 월드컵 8강전 중계부터 손흥민이 등장하는 TV 광고를 처음으로 송출했습니다.내일(13일)부터는 전국 매장에서 '손흥민 컵'을 제공하는 '국제축구연맹(FIFA) 월드컵 세트' 프로모션도 재개하는 것으로 확인됐습니다.맥도날드는 지난달 북중미 월드컵을 앞두고 손흥민을 비롯해 데이비드 베컴, 호나우지뉴 등 세계적인 축구 스타 9명의 삽화가 그려진 한정판 '컬렉터 컵'(Collector's Cup) 프로모션을 시작했습니다.그러나 정작 손흥민의 고국인 한국맥도날드 매장에서는 손흥민 컵이 제외됐습니다.손흥민이 맥도날드의 경쟁 브랜드와 전속 모델 계약을 체결했기 때문입니다.손흥민은 국내에서 도미노피자, 메가MGC커피, 롯데웰푸드(월드콘) 등 다양한 외식·식품 브랜드의 전속 모델로 활동 중입니다.국내 광고 시장의 계약 관례상 특정 브랜드의 전속 모델은 계약 기간 동안 동일 업종이나 유사한 식음료 업계 경쟁사의 마케팅 활동에 노출될 수 없습니다.한국맥도날드는 이런 계약 충돌 및 법적 리스크를 피하기 위해 글로벌 프로모션을 진행하면서도 국내 광고 노출을 보류해왔고, 프로모션에도 손흥민의 이미지가 들어간 제품을 제외하는 방식을 취했습니다.이에 국내 축구 팬들은 '글로벌 모델이 한국인인데, 왜 한국 소비자만 손흥민 컵을 살 수 없느냐'며 불만을 제기했습니다.미국 등 해외 매장에서 구한 손흥민 컵이 국내 중고 거래 플랫폼에서 한 개에 5만 5천 원에서 최고 11만 원 선에서 되팔리는 현상이 벌어지기도 했습니다.하지만 오늘부터 복잡한 계약 관련 상황이 정리된 것으로 보입니다.한국맥도날드 측은 관련 질문에 "자세한 계약 조율 내용은 밝힐 수 없다"고 답변했습니다.FIFA월드컵세트는 빅맥, 프렌치프라이, 음료(콜라)와 함께 축구선수 한정판 컬렉터 컵으로 구성됩니다.