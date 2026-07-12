태풍 '바비' 상륙에 중국 200만 명 대피…타이완서 100여 명 부상

▲ 중국 저장성 강타한 태풍 '바비'

제9호 태풍 '바비' 상륙과 폭우로 중국 각지에서 약 200만 명이 대피했습니다.태풍의 영향권에 든 타이완에서는 100여 명의 부상자가 발생했습니다.중국 관영매체는 태풍 '바비'가 어젯밤(11일) 11시 20분쯤 저장성 위환시에 처음 상륙했으며 최대 풍속은 시속 144㎞에 달했다고 전했습니다.태풍은 육지를 잠시 빠져나갔다가 약 20분 뒤 저장성 웨칭시에 다시 상륙했습니다.이번 태풍으로 해안 지역에 폭우가 내리면서 홍수와 교통 차질, 하천 범람, 농경지 침수 등이 발생할 것으로 우려되자, 저장성 당국은 약 172만 명을 대피시켰다고 밝혔습니다.중국 수도 베이징에서도 폭우로 주민 10만 명 이상이 대피했으며 푸젠성에서는 13만 명, 상하이의 해안 지역에서는 약 3만 4천 명이 각각 대피했습니다.'바비'의 영향권에 든 타이완에서도 피해가 발생했습니다.타이완 중앙재해대응센터는 '바비'의 영향으로 전날 오후 7시 기준 외국인 5명을 포함해 113명이 부상을 당했다고 밝혔습니다.타이완 전역에서 1만 4천 명이 대피했으며 항공편 수백 편이 취소됐고 17만 가구 이상이 정전 피해를 입었습니다.타이완 중앙기상서는 태풍이 타이완 북부를 스쳐 가면서 폭우가 내리고 해안에는 최고 10ｍ에 이르는 위험한 파도가 일 수 있다고 경고했습니다.태풍 '바비'는 북서쪽으로 이동하면서 점차 세력이 약화될 것으로 보이지만 다만 중국 일부 지역에는 오는 15일까지 강한 비가 이어질 것으로 예보됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)