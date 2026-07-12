미국, 호르무즈 상선 피격에 이란 공습 재개…"대가 치를 것"

▲ 호르무즈 해협 인근에 정박중인 화물선의 모습

미국이 호르무즈 해협을 통과하던 상선이 또다시 이란의 공격을 받았다며 이란 공습을 재개했다고 현지시간 11일 밝혔습니다.중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부는 이날 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "동부시간 기준 오후 7시 15분 이란혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협을 통과하던 키프로스 국적의 컨테이너선 'M/V GFS 갤럭시'호를 노골적으로 공격했다"며 "중부사령부 소속 부대가 이번 주 세 번째 공습을 개시했다"고 말했습니다.중부사령부는 이란 측의 공격으로 해당 선박의 민간 선원 1명이 실종된 상태이며, 선내 화재가 발생하고 엔진실이 심각하게 손상돼 항해할 수 없는 상태라고 설명했습니다.중부사령부는 이어 "이란은 이전 상선 공격에 대한 책임을 져야 했던 상황에서 다시 한번 양해각서(MOU) 준수 기회를 얻었지만 이를 다시 저버렸다"고 강조했습니다.그러면서 "미국은 이에 대응해 호르무즈 해협을 자유롭게 통과하는 민간 선원과 상선을 공격할 수 있는 이란의 능력을 지속적으로 약화시켜 이란이 큰 대가를 치르게 하고 있다"고 말했습니다.아울러 "이번 공습은 최고사령관의 지시에 따라 수행되고 있다"는 점도 함께 밝혔습니다.피트 헤그세스 미 국방장관도 엑스에서 중부사령부의 대(對)이란 공습 개시 발표를 공유하고 "이란이 형편 없는 선택을 했다"며 "이제 그들은 대가를 치를 것"이라고 말했습니다.이란 곳곳에서는 폭발음과 화염이 목격됐다고 외신들이 전했습니다.러시아 관영 타스통신은 이란 남부 아살루예와 부셰르 지역에서 폭발음이 들렸다고 이란 매체들을 인용해 전했습니다.아살루예에는 이란 최대 정유시설이 자리 잡고 있으며 부셰르는 이란 내 유일하게 상업용 원전이 있는 곳입니다.로이터통신은 이란 국영 IRIB 방송을 인용, 이란 남부 중앙의 항구도시 반다스 아바르에서 세 번의 폭발이 보고 됐으며 시리크에서도 폭발이 두차례 있었다고 보도했습니다.앞서 이날 미 중부사령부의 이란 공습 발표 직전 이란의 정예군 이슬람혁명수비대(IRGC)는 선박들이 불법 항로로 통항을 시도했다는 이유로 호르무즈 해협을 봉쇄한다고 발표했습니다.미국과 이란은 지난달 종전 MOU 체결 후 호르무즈 해협 통제권을 둘러싸고 여러 차례 갈등을 빚으며 물리적 충돌을 이어가고 있습니다.미국은 지난 8일에도 이틀간 이란 남부 지역에 공습을 단행했으며 이란도 이에 대응해 쿠웨이트, 카타르, 바레인 내 미군 주요 시설을 겨냥한 맞공격을 퍼부었습니다.