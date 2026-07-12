[스브스夜] '김부장' 소지섭, 특임국에 잡힌 서수민에 "아빠 왔다, 이제 집에 가자"

소지섭이 드디어 서수민과 만났다.



11일 방송된 SBS 금토 드라마 '김부장'에서는 민지를 찾기 위해 특임국 본부로 온 김부장의 모습이 그려졌다.



이날 주강찬은 민지에게 왜 그곳에 있었냐며 추궁했다. 이에 민지는 정신을 차려보니 냉동창고였고 왜 거기 있었는지 기억이 안 난다고 둘러댔다.



그리고 주강찬은 냉동창고에서 무엇을 보았냐며 누군가를 만나지 않았냐고 물었다. 민지는 "처음 보는 깡패 같은 아저씨를 봤다"라고 했고 이야기를 나눴냐는 질문에 "아니요 갑자기 칼을 들고 쫓아오길래 도망쳤거든요. 뒤에서 뭐라고 소리쳤는데 빗소리 때문에 못 들었어요"라고 했다.



그리고 민지는 "저 혹시 휴대폰 좀 빌려주실 수 있을까요? 아빠한테 데리러 오라고 할게요"라고 했다. 이에 주강찬은 그건 안 된다고 했다. 그리고 왜냐고 묻는 민지에게 주강찬은 "우리 혜리가 널 죽이려고 했으니까. 그럼 아빠인 나는 어떻게 해야 할까?"라고 말해 민지를 공포에 떨게 만들었다.



아무것도 모른다며 기억이 안 난다는 민지. 하지만 주강찬은 "아직 학생이라 그런지 감정을 감추는 게 어설퍼, 기억이 잃은 척 거짓말하는 것도 어설프고"라고 민지를 모두 꿰뚫고 있었다.



그리고 주강찬은 "다 알고 있었어. 네가 차에 타자마자 잠든 척했을 때부터"라고 했다. 또한 그는 "난 우리 혜리를 아주 많이 아끼고 사랑해, 그 어떤 잘못을 하더라도 다 덮어주고 싶으니까. 그리고 사실 따지고 보면 딱히 큰 잘못도 아니잖아"라고 섬뜩하게 말했다.



이어 주강찬은 "그래서 난 이렇게 정리할 거야. 어떤 깡패가 김민지라는 여고생을 납치해서 함께 실종된 사건. 깡패는 실종됐으니 그럼 이제 김민지 학생만 세상에서 사라지면 되겠네"라고 말해 민지를 공포에 몰아넣었다.



싫다며 발버둥 치는 민지. 그런데 이때 초인종 소리가 들렸다. 특임국 요원들이 민지를 찾기 위해 찾아온 것. 이에 주강찬은 민지를 지하실에 가두었다.



땅강아지와 주강찬은 서로를 향해 날을 세웠고, 이에 땅강아지는 자신의 부하들과 함께 주강찬의 별장을 떠났다.



그런데 잠시 후 정상아와 임 씨가 민지와 함께 땅강아지 앞에 등장했다. 앞서 땅강아지는 그들에게 민지를 빼내라고 지시했던 것. 그리고 땅강아지는 민지를 데리고 이동했다.



어디로 향하는지 모르는 민지는 두려움에 떨며 "저기 감사합니다. 근데 누구세요? 지금 이거 어디로 가는 거예요? 아빠한테 연락하게 해 주세요. 안 그러면 저 내릴 거예요"라고 했다. 이에 요원은 "민지 학생 진정하고. 우리 지금 안전한 곳으로 가는 거니까"라며 민지를 잠들게 했다.



그때 민지와 특임국 요원들이 이동 중이라는 것을 알게 된 김부장은 무전으로 그들에게 연락을 했다. 그리고 김부장은 "민지야. 아빠 목소리 들리지? 괜찮아 금방 데리러 갈게"라고 했다.



또한 김부장은 땅강아지에게 "내 딸 털 끝 하나라도 건드리면 너희들 전부 죽어"라며 "내 딸 찾으면 내 발로 들어간다고 했어. 내 딸 찾는 게 먼저야. 선물 미리 보내놓을게 기다려"라고 말해 눈길을 끌었다.





특임국 본부로 이동한 민지. 이에 김부장은 친구들과 함께 민지를 추적했다. 그리고 자신 대신 친구들을 먼저 보내 민지를 구출하고자 했다.



하지만 특임국의 방해에 민지와 성한수, 박진철은 특임국 본부를 떠날 수 없었다. 그리고 그 순간 안보차관이 그들을 향해 겨누고 있는 총을 모두 내려놓으라고 했다. 공포에 떠는 모습으로 등장한 안보차관. 그리고 그가 공포에 떠는 이유가 공개됐다.



김부장은 낚싯줄 같이 가느다란 실로 안보차관의 목을 조르고 있었던 것. 그리고 그 모습을 보고 있던 민지에게 김부장은 "민지야 아빠 왔다, 이제 집에 가자"라고 말해 그가 민지와 함께 무사히 탈출할 수 있을지 궁금증을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)