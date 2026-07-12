[날씨] 전국 곳곳 폭염특보…포항 37도·서울 34도

잠깐만 밖에 서 있어도 땀이 흐르는 극한 더위가 나타나고 있습니다.



밤에도 열기가 식지 못해 곳곳에 열대야 주의보가 발효 중인데요.



현재도 서울이 25도를 웃돌며 올해 첫 열대야 가능성이 높습니다.



밤사이 열대야가 기록된다면 작년보다 12일 늦게 나타난 셈입니다.



낮에도 무더위 속 곳곳에 폭염 특보도 내려져 있습니다.



오늘(12일) 포항은 37도까지 치솟겠고요, 서울도 34도만큼 보이며 어제만큼 더위가 심하겠습니다.



자세한 낮 기온 강릉과 대전 35도, 광주 34도까지 오르겠습니다.



한편 오후에 내륙 곳곳에는 5~40mm의 소나기 지날 때 있겠고요.



당분간 제주와 남해안은 비가 오락가락할 텐데요.



내일까지 제주 산지에 최고 80mm, 전남과 경남 서부에 5~20mm의 비가 예상됩니다.



남해안과 제주는 강한 바람과 너울에도 유의하셔야겠습니다.



화요일과 수요일에는 또 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)