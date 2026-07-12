베네수 지진 사망자 4천300명 넘어…실종자 여전히 5만 명

▲ 베네수엘라 라과이라에서 지진으로 무너진 건물 잔해 속을 수색하는 사람들

지난달 베네수엘라를 강타한 연쇄 강진으로 인한 사망자가 4천300명을 넘어선 것으로 집계됐습니다.11일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 이날 호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 지난달 24일 발생한 두 차례 지진으로 인한 사망자가 4천333명으로 늘었다고 밝혔습니다.이는 전날 발표보다 215명 증가한 수치입니다.부상자는 1만 6천740명, 구조된 인원은 6천462명으로 파악됐습니다.로드리게스 의장은 실종자 수를 언급하지 않았으나, 유엔은 여전히 5만 명이 실종 상태인 것으로 추산하고 있습니다.현재 광장, 경기장 등에 마련된 임시 거처에서 생활하는 이재민은 1만 9천 명이 넘는 것으로 조사됐습니다.현장에서는 국내외 자원봉사자들이 공터에 텐트를 치고 의료 지원 및 식량 배급을 이어가고 있습니다.로드리게스 의장은 건물 잔해가 무분별하게 수거돼 시신이 훼손될 것을 우려하는 유족들의 불안감을 고려해, 정부 차원의 시신 수색 작업을 중단 없이 이어가겠다고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)