'굿바이 잠실' KBO 올스타전, 무더위에도 5년 연속 매진

▲ 11일 서울 잠실야구장에서 열린 KBO 프로야구 올스타전에서 드림, 나눔 양 팀 선수들이 기념 촬영을 하고 있다.

프로야구 올스타전에 5년 연속 만원 관중이 찼습니다.한국야구위원회(KBO) 사무국은 "오후 5시 28분 현재 2만 3천750석이 모두 팔렸다"고 발표했습니다.오늘 경기는 올해를 끝으로 허물고 돔구장으로 재탄생할 예정인 잠실구장의 고별 올스타전 무대입니다.프로야구 올스타전 매진은 역대 5번째고, 2022년부터 올해까지 5년 연속 가득 찼습니다.2020년과 2021년은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에 올스타전이 열리지 않았고, 2019년 경남 창원에서 열린 창원NC파크 개장 기념 올스타전은 매진에 실패했습니다.역대 올스타전 최다 관중은 잠실에서 열린 1984년 1차전으로 3만 5천 명이 입장했습니다.잠실구장은 꾸준히 관중 친화적으로 관중석이 변모해 최대 입장 관중 숫자는 꾸준히 줄었습니다.2032년 개장 예정인 잠실 돔구장(가칭)은 3만 석 규모로 건설될 예정입니다.(사진=연합뉴스)