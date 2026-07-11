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[날씨/XR] 전국 곳곳 열대야…15일 다시 장맛비

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작성 2026.07.11 20:43 조회수
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종일 무더위가 기승입니다.

밤이 된 지금도 서울 기온이 30도 선에 머물러 있고요, 오늘 밤사이 서울에서도 올해 처음으로 열대야가 나타날 가능성이 있겠습니다.

현재 강원 산지와 경북 북동 산지를 제외한 전국 대부분 지역에 폭염주의보가, 서울 등 곳곳에는 폭염 경보로 특보가 격상된 상태인데요.

열대야 주의보도 전국 곳곳으로 확대됐습니다.

이들 지역 밤사이 최저 기온이 25도에서 27도 밑으로 떨어지지 못하겠습니다.

현재 2개의 고기압이 이불처럼 한반도의 열기를 가두고 있는 상황인데요.

이에 따라 내일도 서울 낮 기온 34도까지 올라 오늘만큼 무덥겠습니다.

내일 오후 한때 경기 동부와 강원 내륙, 충청과 전북에는 소나기가, 제주와 전남, 경남 서부는 비 소식이 들어 있고요, 다음 주 수요일에는 다시 전국에 장맛비가 내리겠습니다.

(임은진 기상캐스터)
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