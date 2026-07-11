뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한 총리, 충북 집중호우 피해 현장 방문…"맞춤형 대책 마련" 당부

김태훈 국방전문기자
작성 2026.07.11 16:59 조회수
한 총리, 충북 집중호우 피해 현장 방문…"맞춤형 대책 마련" 당부
▲ 한성숙 국무총리가 11일 충청북도 청주시 모충동 침수 피해현장을 찾아 주민들의 이야기를 듣고 있다.

한성숙 국무총리는 오늘 집중호우로 인해 피해를 본 충북 청주시 모충동을 방문해 복구 현황과 배수 시설 등을 점검했습니다.

한 총리는 현장에서 청주시로부터 지난 8∼9일 집중호우로 수십 세대가 침수된 경위와 구체적인 피해 상황 등을 보고받고 실제 침수 현장을 둘러봤습니다.

한 총리는 침수 피해 예방을 위한 정비 상황 등에 대한 설명을 듣고는 "이전 수준을 넘어서는 이상기후도 있을 수 있다"며 한층 철저한 대비를 주문했습니다.

이어 "행정안전부와 기후에너지환경부가 협업해 상습 침수 구역에 대한 전수조사, 데이터 분석 등을 통해 지역 맞춤형 대책을 마련하라"며 "전국적으로 상습 침수지역을 뽑아 잦은 곳부터 점검하라"고 지시했습니다.

아울러 배수시설 등의 점검·관리 강화, 관계기관의 차질 없는 재해예방사업 진행 등도 주문했습니다.

한 총리는 현장을 둘러보는 과정에서 주민들과 만나 피해 상황을 듣고는 "속상하실 텐데, 잘 하겠다"고 위로를 건내기도 했습니다.

그는 피해를 줄이려면 인근 하천의 준설이 필요한데, 환경 당국의 허가가 복잡하다는 주민 호소에는 "행안부, 기후부와 지방정부까지 한번 다 같이 살펴봐야 할 것 같다"고 답했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지