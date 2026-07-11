한 총리, 충북 집중호우 피해 현장 방문…"맞춤형 대책 마련" 당부

▲ 한성숙 국무총리가 11일 충청북도 청주시 모충동 침수 피해현장을 찾아 주민들의 이야기를 듣고 있다.

한성숙 국무총리는 오늘 집중호우로 인해 피해를 본 충북 청주시 모충동을 방문해 복구 현황과 배수 시설 등을 점검했습니다.한 총리는 현장에서 청주시로부터 지난 8∼9일 집중호우로 수십 세대가 침수된 경위와 구체적인 피해 상황 등을 보고받고 실제 침수 현장을 둘러봤습니다.한 총리는 침수 피해 예방을 위한 정비 상황 등에 대한 설명을 듣고는 "이전 수준을 넘어서는 이상기후도 있을 수 있다"며 한층 철저한 대비를 주문했습니다.이어 "행정안전부와 기후에너지환경부가 협업해 상습 침수 구역에 대한 전수조사, 데이터 분석 등을 통해 지역 맞춤형 대책을 마련하라"며 "전국적으로 상습 침수지역을 뽑아 잦은 곳부터 점검하라"고 지시했습니다.아울러 배수시설 등의 점검·관리 강화, 관계기관의 차질 없는 재해예방사업 진행 등도 주문했습니다.한 총리는 현장을 둘러보는 과정에서 주민들과 만나 피해 상황을 듣고는 "속상하실 텐데, 잘 하겠다"고 위로를 건내기도 했습니다.그는 피해를 줄이려면 인근 하천의 준설이 필요한데, 환경 당국의 허가가 복잡하다는 주민 호소에는 "행안부, 기후부와 지방정부까지 한번 다 같이 살펴봐야 할 것 같다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)