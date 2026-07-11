서울 동남·서남권 올여름 첫 폭염경보…서울시 상황실 확대운영

오늘(11일) 오후 2시를 기해 서울 동남·서남권에 폭염경보가 발효됐습니다.



올여름 서울 지역에 내려진 첫 폭염경보로, 지난해(7월 7일)보다는 4일 늦은 기록입니다.



해당 지역은 송파·강남·서초·강동(동남권), 강서·관악·양천·구로·동작· 영등포·금천구(서남권)입니다.



나머지 지역에는 폭염주의보가 이어지고 있습니다.



폭염경보는 최고 체감온도 35도를 넘는 상태가 이틀 이상 계속될 것으로 보일 때, 폭염주의보는 최고 체감온도 33도를 웃도는 상태가 이틀 이상 계속되거나 더위로 큰 피해가 예상될 때 내려집니다.



폭염경보 발령에 따라 시는 위기경보 수준을 '주의'에서 '경계'로 격상했습니다.



상황실도 1단계 5개 반(상황총괄반·생활지원반· 에너지복구반·의료방역반·구조구급반)에 3개 반(교통대책반·시설복구반·재난홍보반)을 추가해 2단계로 확대 운영합니다.



상황실에서는 기상 현황과 피해 발생 현황, 취약계층 보호 현황을 모니터링하고 대응합니다.



돌봄이 필요한 취약 어르신에게 전화로 안부를 확인하고, 연락이 닿지 않으면 직접 방문해 건강 상태를 살핍니다.



노숙인 밀집지역 관리 인력을 늘리고, 노숙인 상담과 순찰도 강화합니다.



또 야외에서 작업하는 건설노동자를 보호하기 위해 충분한 휴식시간 보장, 휴게공간 마련 등을 권고하고 이행 여부를 점검합니다.



각 자치구도 상황실을 가동하며 냉방시설 운영과 무더위쉼터 관리, 응급구호 물품 비축 등에 나섭니다.



신청사 건립으로 좁은 임시청사를 사용 중인 강북구를 제외하고 24개 자치구는 구청사를 무더위 대피 공간으로 지정해 24시간 개방합니다.



서울시는 폭염 피해 예방을 위한 시민행동요령을 시가 보유한 전광판과 홈페이지, 안전안내문자 등을 활용해 안내하고 있습니다.