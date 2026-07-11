부석사 주지 근일스님 세수 86세로 입적…조계종 명예원로의원

▲ 근일 대종사 입적

경북 영주 부석사 주지인 조계종 명예원로의원 근일 대종사가 세수 86세, 법랍 66년에 오늘(11일) 입적했습니다.경찰과 소방당국 등에 따르면 근일스님은 오늘 오전 9시 19분쯤 영주시 한 병원에서 진료를 위해 대기하다 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 원적에 들었습니다.전남 진도 출신의 근일스님은 경북 영천 은해사로 출가해 1961년 은해사에서 도원스님을 계사로 사미계를, 1967년 해인사에서 성우스님을 계사로 구족계를 받았습니다.1980∼1992년 조계종 제16교구 본사 고운사 주지를 지냈고, 1992년부터는 부석사 주지를 맡아왔습니다.제9∼12대 중앙종회의원과 재심호계위원, 능인중고등학교 이사장(2000∼2002년)도 역임했습니다.근일스님을 은사로 출가한 조계종사회복지재단 대표이사 도륜스님은 근일스님에 대해 "성철스님, 경봉스님, 향곡스님 등 당대 선지식 아래서 수행하시면서 공부에 점검을 받으셨던 큰 선지식"이라며 "고운사 주지를 맡으시면서는 어려웠던 사찰을 크게 발전시키셨고 매월 철야참선법회를 여시며 참선 지도를 하셨다"고 전했습니다.조계종은 장례 절차 등을 논의하고 있습니다.(사진=대한불교조계종 제공, 연합뉴스)