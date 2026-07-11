나스닥 데뷔 성적 '대박'…미국 내 메모리 공장 건설하나

미국주식예탁증서, ADR 상장을 통해 나스닥에 입성한 SK하이닉스가 첫 거래일에 13% 넘게 급등했습니다.



현지 시간 10일 170달러로 거래를 시작한 SK하이닉스는 한때 177달러까지 오르며 투자자들의 관심을 입증했습니다.



오후 들어 상승 폭을 일부 반납했지만 168.49달러로 마감했습니다.



공모가인 149달러보다 13.1% 높은 수준입니다.



원화로 환산하면 SK하이닉스 보통주 1주당 약 252만 8,000원으로 전날 한국 증시 종가인 218만 원보다 약 16% 높은 금액입니다.



이번 상장을 두고 한국 메모리 반도체 기업 주가의 재평가 계기가 됐다는 분석이 나오고 있습니다.



글로벌 메모리 반도체 3사 중 1, 2위 기업인 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 그간 유일하게 뉴욕증시에서 거래돼 온 3위 마이크론에 비해 상대적으로 저평가되는 경향이 있었으나, 이번 상장으로 인해 SK하이닉스는 AI 메모리 반도체주로 다시 평가받는 계기를 마련했다는 분석입니다.



필라델피아 반도체 지수 등 뉴욕증시 내 반도체 지수까지 편입되면, 장기적으로 대규모 패시브 자금까지 추가 유입될 수 있다는 전망이 나옵니다.



SK하이닉스의 이번 ADR 상장은 총 265억 달러, 우리 돈 약 40조 원 규모입니다.



지난달 기업공개로 역대 최고 기록을 세운 스페이스X에 이어 미국 시장에서 두 번째로 큰 규모입니다.



SK하이닉스는 이번 나스닥 상장 성공으로 확보한 자금을 신규 설비 투자 등에 집중적으로 투입할 전망입니다.



최태원 SK그룹 회장은 현지에서 열린 상장 기념행사에서 미국 내 반도체 생산 시설 투자 가능성을 열어두기도 했습니다.



최 회장은 미 CNBC와의 인터뷰에서 "미국 인디애나주 첨단 패키징 시설 외에도 추가 투자를 검토하고 있다"며 "전력, 용수, 인력, 공급망 등 여건이 갖춰질 경우 메모리 생산 공장 건설도 가능하다"고 밝혔습니다.



현재 SK하이닉스는 미국 인디애나주 웨스트 라피엣에 38억 7,000만 달러를 투입해 반도체 패키징 생산기지를 건설 중입니다.



최 회장의 추가 투자 발언은 하워드 러트닉 미국 상무장관이 전날 삼성전자와 SK하이닉스를 향해 미국 내 반도체 메모리 생산 확대를 공개적으로 촉구한 직후 나와 주목되고 있습니다.



러트닉 장관은 미국 마이크론의 뉴욕 공장 행사에 참석해 "삼성전자와 SK하이닉스를 미국으로 불러 생산 시설을 짓게 하고 싶다"며 "마이크론의 경쟁사들이 결국 따라올 수밖에 없을 것"이라고 말했습니다.



(취재: 안혜민, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)