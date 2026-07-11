[날씨] 전국 30도↑ 찜통더위…강한 자외선·오존 주의

전국이 푹푹 찌는 찜통 더위를 보이고 있습니다.



폭염 특보가 확대·강화되면서 대부분 지역의 폭염주의보가 경기 남부와 전북, 영남 지역은 폭염 경보로 격상된 상태인데요.



현재 서울 기온 31도, 대구 34도까지 올라 있고 앞으로 서울은 34도, 대구는 36도까지 치솟겠습니다.



습도가 높아 체감하는 더위는 더 심하겠습니다.



온열 질환이 우려되고 있는 만큼 낮 시간대 야외 활동 피하셔야겠습니다.



전국적으로 일사 또한 강하겠습니다.



외출하실 때 모자나 양산 챙기셔야겠고요.



오후시간 동안에는 고농도 오존에도 주의하셔야겠습니다.



오늘(11일) 오후까지 일부 충청과 전북 지역에는 소나기가 지나겠고요.



제주는 내일 밤까지 비가 이어지겠습니다.



자세한 낮 기온은 전주와 강릉 35도 안팎이 예상됩니다.



다음 주 수요일에는 다시 정체 전선이 남하하며 전국에 장맛비가 예상되고 있습니다.



(임은진 기상캐스터)