다저스 오타니, 무릎 통증으로 선발 등판 취소…올스타전도 불참

▲ 오타니 쇼헤이

미국프로야구 메이저리그(MLB)의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 왼쪽 무릎 통증으로 예정됐던 선발 등판과 올스타전 출전을 모두 포기했습니다.다저스 구단은 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열리는 애리조나 다이아몬드백스와 홈 경기를 앞두고 오타니의 부상 소식을 알리면서 이날 선발 투수를 오타니에서 우완 카일 허트로 교체한다고 발표했습니다.구단은 이어 "오타니가 후반기 준비를 위해 올스타 브레이크 기간 무릎 치료에 전념할 계획"이라며 "올스타전에 출전하지 않는다"고 밝혔습니다.투타 겸업을 하는 오타니는 전반기 남은 경기에 타자로만 출전합니다.이날도 오타니는 1번 타자 지명타자로 선발 라인업에 이름을 올렸습니다.MLB닷컴은 "오타니는 최소한 지난 달 12일부터 왼쪽 무릎 통증을 안고 경기에 나선 것으로 알려졌다"며 "그는 무릎 통증 외에도 오른쪽 이두근 부상, 오른손 물집 등 여러 차례 부상에 시달렸으나 투수와 타자로 모두 제 몫을 했다"고 전했습니다.오타니는 올 시즌 투수로 14경기에 선발 등판해 8승 2패 평균자책점 1.79, 타자로는 89경기에서 타율 0.290, 20홈런, 56타점, OPS(출루율+장타율) 0.939의 빼어난 성적을 냈습니다.아울러 올스타전 팬 투표에서 양대 리그 최다 득표의 영예를 안으며 내셔널리그 지명타자 부문 선발로 낙점돼 개인 통산 6번째 올스타전 출전을 앞두고 있었으나 부상으로 불참하게 됐습니다.올스타전은 15일 필라델피아 필리스 홈구장인 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스 뱅크 파크에서 열립니다.(사진=AP, 연합뉴스)