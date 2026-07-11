주유소 기름값 8주 연속 하락…전국 휘발윳값 1천893원

▲ 주유소

7차 석유 최고가격제 시행과 국제 유가 안정화 등의 영향으로 전국 주유소 기름값이 8주 연속 하락세를 이어가며 휘발윳값과 경윳값 모두 1천800원대 후반으로 하락했습니다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7월 둘째 주(5∼9일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 59.1원 내린 1천893원이었습니다.지역별로 가격이 가장 높은 제주는 전주보다 52.0원 내린 1천926.7원, 가격이 가장 낮은 대구는 60.8원 하락한 1천864.4원으로 각각 집계됐습니다.상표별 가격은 에쓰오일 주유소가 1천895.5원으로 가장 높았고, 알뜰 주유소가 1천888.7원으로 가장 낮았습니다.경유 평균 판매 가격은 전주 대비 62.3원 내린 1천880.1원을 기록했습니다.이번 주 국제유가는 미국과 이란의 공방으로 호르무즈 해협의 긴장이 재고조되고 통항 우려기 커지면서 소폭 상승했습니다.다만 OPEC+ 7개국 회의의 8월 생산량 증산 결정과 OPEC+ 탈퇴 후 UAE의 원유 생산량 확대 소식으로 상승폭은 제한됐습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 2.0달러 오른 67.8달러였습니다.국제 휘발유 가격은 2.0달러 내린 95.0달러, 국제 자동차용 경유는 5.5달러 상승한 120.6달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.다음 주에도 전국 주유소 기름값은 하락세를 이어갈 가능성이 높습니다.앞서 정부는 지난달 27일 0시부터 7차 석유 최고가격을 적용해 휘발유는 L당 1천784원, 경유는 1천773원, 등유는 1천380원으로 각각 150원 인하했습니다.