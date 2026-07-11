북 '부정부패' 사건 공개…"군 조직부국장 부정축재, 뇌물 사취"

▲ 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 10일 당·정 · 군 연합회의가 진행 되었다고 조선중앙통신이 11일 보도했다.

북한이 김정은 총비서가 참석한 가운데 당·정·군 연합회의를 개최해 전 인민군 총정치국 조직부국장과 측근들의 부정부패 사건이 발생했다고 발표했습니다.조선중앙통신은 "온갖 반혁명적, 반사회주의적, 반인민적행위들에 경종을 울리고 강도높은 투쟁의 심화를 알리는 당·정·군 연합회의를 10일 평양에서 진행"했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.통신은 "전 인민군총정치국 조직부국장 박희철과 그 추종자들의 특대형부정부패행위를 폭로하는 자료통보가 있었다"고 전했습니다.박희철이 "조직권과 간부권을 악용하면서 부정부패, 부정축재행위를 감행했고 거액의 뇌물사취와 부화방탕"으으로 해를 끼쳤다는 설명입니다.통신은 6월 말 개최된 노동당 중앙군사위원회에서 부정부패 혐의를 입건 조사하는 조치가 취해졌고 이후 전원회의에서 그를 당 중앙지도 기관에 소환하고 법 기관에 넘기기로 한 바 있다고 설명했습니다.회의에서는 박희철과 측근 등 피소자들에 대한 형벌 선고가 진행됐지만, 구체적 결과는 언급되지 않았습니다.김정은 총비서는 "일꾼들이 부정부패에 오염되지 않고 당적 원칙을 저버리지 않도록 교양과 통제를 부단히 심화시키지 않는다면 부패행위를 막을수 없다는 것이 이번 사건이 주는 교훈"이라고 말했습니다.그러면서 "조직 사상적 공세, 부정부패를 뿌리 빼기 위한 법적투쟁의 강도를 부단히 높여나가려는 당중앙위원회의 엄숙한 립장을 천명"했다고 통신은 전했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)