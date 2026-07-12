[스브스夜] '김부장' 소지섭, "민지 찾아야 모든 게 끝나" 특임국에 SOS···주상욱에 제 발로 찾아간 서수민, 구할까?

소지섭은 서수민을 쫓는 이들에게서 그를 찾아 지켜낼 수 있을까.



10일 방송된 SBS 금토 드라마 '김부장'에서는 민지가 살아있다는 것을 알게 된 김부장의 모습이 그려졌다.



이날 김부장은 자신에 대한 오해로 분노하는 박강성에게 진실을 밝혔다. 박영광은 김부장에게 죽임을 당한 것이 아니라 리응령의 욕심으로 희생되었던 것.



서로에게 유일한 친구였던 박영광과 김부장. 이에 김부장은 박영광의 치명적인 부상에 마음 아파하며 "혼자 살아서 포로가 될 바엔 자총하겠다. 동무 가는 길 외롭지 않게 같이 가자"라며 스스로 목숨을 끊고자 했다.



하지만 박영광은 "죽지 말라, 그 지옥 같은 생활 우리가 어떻게 버텼냐. 살아남기 위해서 아니겠냐"라며 김부장을 말렸다. 그리고 그는 "내 마지막으로 부탁하겠다. 무슨 일이 있어도 꼭 살아남아라"라고 당부했던 것.



결국 박영광은 그렇게 죽음을 맞았고, 김부장은 그의 말을 새기며 그를 기억하기 위해 스스로 코드네임 66이 되었던 것이었다.



박강성은 김부장의 이야기를 듣고 흔들렸다. 하지만 그의 분노를 쉽게 지우는 것은 무리였다.



이에 김부장은 "살아남아라. 무슨 일이 있어도 살아남아라"라고 했다. 이는 박영광이 박강성과 헤어질 때 박강성에게 당부했던 말. 이에 박강성은 자신의 형을 떠올렸다. 그러자 김부장은 "66, 아니 영광이가 나한테도 한 마지막 말이야. 그러니까 살아남아"라고 당부해 눈길을 끌었다.



같은 시각, 금이빨을 피해 스스로 냉동 창고에 다시 갇힌 민지. 그는 "나 안 죽어 아빠, 난 반드시 살아서 집에 돌아갈 거야"라고 의지를 다졌다.



그리고 자신을 해치려는 금이빨과 그의 수하들을 차례대로 공격하며 냉동 창고에서 도주했다.



잠시 후 김부장은 민지를 애타게 찾으며 민지가 있던 냉동창고 안으로 들어왔다. 그리고 그곳에서 "아빠 미안해, 무서워"라는 민지가 남긴 메시지를 보며 민지가 살아있다는 것을 확신했다.



폭우 속에서 민지를 찾아 헤매는 김부장. 그리고 민지는 항구를 포위하고 있는 주강찬의 무리들 사이에서 필사적으로 도망을 쳤다. 그렇게 엇갈린 민지와 김부장.



김부장은 컨테이너 박스 위로 올라가 민지를 찾았다. 그리고 드디어 도망가는 민지를 포착한 김부장. 이에 김부장은 "민지야, 민지야, 아빠야"라며 소리를 쳤다. 하지만 폭우에 그의 목소리는 모두 묻혔고, 민지는 항구를 빠져나갔다.



민지의 뒤를 쫓던 김부장은 민지가 사라졌을 것이라 추측하던 곳에서 CCTV를 발견했다. 이에 김부장은 정상아와 임 씨에게 전화를 걸어 CCTV를 추적해 달라고 부탁했다.



그는 "민지의 행방이 나올 거야. 민지를 찾아야 모든 게 끝나. 그러니까 찾으면 연락해 줘. 부탁할게"라고 말해 눈길을 끌었다.



이에 분노한 땅강아지. 하지만 특임국 요원들은 "김부장, 딸 찾고 나면 자수할 겁니다 반드시"라며 "그래도 그 사람이 한번 뱉은 말은 지킬 사람이다"라고 김부장의 편을 들었다.



그러자 땅강아지는 "그럼 결국 딸이 김부장 약점이라는 거잖아"라며 "당장 김부장 딸 위치 파악해. 우리가 먼저 인질로 확보한다"라고 추적의 대상을 김부장에서 민지로 바꿨다.



앞서 민지는 지나가는 차량들에 도움을 청했다. 그리고 그에게 호의를 베푼 것은 다름 아닌 주강찬이었던 것.



주강찬의 차를 타고 이동하게 된 민지는 지쳐 잠들었다. 그리고 이를 본 주강찬은 "뜻밖의 호재"라며 "우리 혜리도 길운을 타고 난 게 맞아. 이렇게 자기 발로 찾아와 주다니 말이야"라고 말해 이후 민지와 주강찬, 주혜리에게 어떤 일이 펼쳐질지 궁금증을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)