SK하이닉스 나스닥 상장…첫날 13% 상승



SK하이닉스 주가가 뉴욕 나스닥 상장 첫날 공모가 대비 13% 뛰어올랐습니다. 최태원 SK 회장은 국내외에서 대규모 투자를 이어갈 것이라고 말했습니다.



"휴전 종료 단호히 통보"…"항복 없다"



트럼프 미국 대통령이 이란과 대화를 이어가겠지만, 휴전은 끝났음을 단호히 통보했다고 밝혔습니다. 이란은 미국에 절대 항복하지 않겠다며 강경 대응을 천명했습니다.



'수사 유출' 수사관 경찰 조사…"'강간 살인죄' 묵살"



장윤기 아버지에게 수사 정보를 유출했다는 의혹을 받는 광산서 소속 수사관이 검찰에 이어 경찰에 피의자로 소환됐습니다. 경찰은 당시 수사팀 내에서 '강간 살인죄' 적용을 검토해야 한다는 의견이 나왔지만 수사팀장이 묵살했다는 진술을 확보했습니다.



"이태준 열사 뜻, 한·몽 황금시대로 이어갈 것"



몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 일제강점기 몽골에서 인술을 펼치며 독립운동을 지원했던 이태준 열사의 뜻을 '한-몽골 황금시대'로 이어가겠다고 밝혔습니다. 이 대통령은 오늘(11일) 몽골 최대 명절 개막식에 참석한 뒤 귀국길에 오릅니다.