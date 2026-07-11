트럼프 "휴전 종료 단호히 통보"…이란 "항복 없다"

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 이란에 '휴전 종료'를 통보했다고 공식 선언했습니다. 그러면서도 외교적 협상 가능성은 열어뒀는데, 이란도 강경 대응 방침으로 맞서면서 중동 일대의 긴장감이 다시 커지고 있습니다.



배성재 기자의 보도입니다.



<기자>



트럼프 대통령은 현지시각 10일 SNS를 통해 "이란이 대화를 계속하자고 요청했고 미국도 이에 동의했지만 '휴전은 종료됐다'고 이란 측에 단호히 통보했다"고 밝혔습니다.



지난 8일 나토 정상회의에서 이란과의 종전 양해각서가 "끝난 것 같다"고 했던 발언을 공식화한 겁니다.



다만, 트럼프 대통령은 미국 대표단이 이란과 대화하는 것은 허용할 수 있다며 외교적 협상 가능성은 열어뒀습니다.



트럼프 대통령의 발언은 최근 호르무즈 해협에서 이란이 민간 유조선을 공격한 뒤, 양국이 서로의 군사 시설을 공습하는 가운데 나왔습니다.



이란은 즉각 강경한 입장을 내놨습니다.



종전 협상단장을 맡고 있는 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 "전쟁 종식이 최우선 과제임은 분명하지만, 이 분쟁이 이란의 항복으로 끝나는 일은 결코 없을 것"이라고 밝혔습니다.



이어 "미국과 이스라엘은 단기간에 이란을 굴복시킬 수 있다고 착각했지만 오히려 압박을 견디지 못해 휴전을 모색하게 됐다"면서 "미국이 합의를 깨고 다시 도발한다면 전면적인 방어전에 나설 준비가 돼 있다"고 경고했습니다.



트럼프 대통령이 휴전 종료를 공식 선언하고 이란도 강경 대응 방침을 재확인하면서, 호르무즈 해협을 둘러싼 중동 정세는 다시 한 치 앞을 내다보기 어려운 안갯속으로 빠져들고 있습니다.



(영상편집 : 박춘배)