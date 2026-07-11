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[날씨] 주말 전국 찜통더위…강한 자외선·오존 '주의'

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작성 2026.07.11 06:56 조회수
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이번 주말 동안 찜통더위가 기승을 부리겠습니다.

대부분 지역에 폭염주의보가, 일부 영남 지역은 폭염경보가 발효 중인 가운데 강원 동해안과 남부 곳곳으로는 열대야주의보 또한 내려져 있습니다.

현재 포항의 기온 26.1도로 밤사이 열대야가 나타났고요.

낮이 되면 서울 33도, 포항은 36도까지 치솟는 등 영남 지역은 한여름 더위를 보이겠습니다.

오후에 일부 충청과 전북 지역은 소나기가 지나겠고요.

제주는 낮부터, 남해안은 내일(12일) 비 소식이 조금 들어 있습니다.

오늘 전국적으로 자외선이 강하겠고요.

오존 농도 또한 나쁨 수준을 보이는 곳이 많아 최대한 실내 활동하시는 편이 좋겠습니다.

현재 제주와 강릉, 부산 등지에서 열대야 현상을 보였고 낮이 되면 강릉 35도, 대구는 36도까지 치솟겠습니다.

다음 주 수요일에는 다시 전국적으로 장맛비가 내리겠습니다.

(임은진 기상캐스터)
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