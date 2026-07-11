"철저 수사" 촉구하면서도…'보완수사권' 동상이몽

<앵커>



앞다투어 경찰청을 찾아간 여야는 '장윤기 사건'에 대한 철저한 수사를 촉구했습니다. 검찰의 보완수사권 폐지 법안 처리에 속도를 내는 민주당에 맞서, 국민의힘은 경찰이 수사를 독점해서는 안된다며 비판의 목소리를 높였습니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



국회 행정안전위원회 소속인 민주당 의원들은 어제(10일) 오전 유재성 경찰청장 직무대행을 비공개로 만나 '성역 없는 수사'를 당부했습니다.



[김영진/국회 행안위원장 (민주당) : 지위고하를 막론하고 수사하여 처벌할 것을 촉구하였습니다.]



오후에는 국민의힘 지도부가 경찰청을 항의 방문했습니다.



장동혁 대표는 '장윤기 사건'의 관할지인 광주경찰청을 찾았다가 출입을 거부당했는데, 어제는 보안 규정상 유 대행과의 면담 장면을 언론에 공개할 수 없다는 경찰 측과 실랑이를 벌였습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 규정을 잘 지키는 분들이 증거 인멸하고, 사건 조작하고, 은폐하고! 모두발언만 촬영을 하겠다는데….]



결국, 공개 문제로 면담은 성사되지 않았습니다.



국민의힘 의원들은 경찰청 입구에서 '장윤기 사건'을 예로 들면서 경찰의 수사권 독점은 안 된다고 강조했고, 검찰의 보완수사권 폐지 문제에 대한 '여야정 협의체'의 구성을 거듭 제안했습니다.



보완수사권 폐지를 담은 형사소송법 개정안을 그제 발의한 민주당은 바로 다음날인 어제, 국회 법제사법위원회 소위를 단독으로 열어 개정안 처리에 본격적으로 착수했습니다.



8.17 민주당 전당대회 전인, '7말 8초'에는 입법을 끝낼 태세입니다.



[김승원/국회 법사위 간사 (민주당) : 밤을 새워서라도 하려고 예상을 하고 있고.]



국민의힘은 검찰의 보완수사권을 존치하는 내용의 별도 형사소송법 개정안을 당론으로 발의할 예정입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 전민규)