뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

스페인 남부 폭염 속 대형 산불…11명 사망·19명 실종

배성재 기자
작성 2026.07.11 00:24 조회수
스페인 남부 폭염 속 대형 산불…11명 사망·19명 실종
▲ 스페인 안달루시아 지방서 발생한 산불

스페인 남부 안달루시아 지방에서 현지시각 9일 저녁 대형 산불이 발생해 최소 11명이 사망했다고 AFP 통신이 전했습니다.

지역 당국에 따르면 사망자 중 일부는 전소된 차 안에서 발견됐으며, 전체 사망자 규모는 지난해 한 해 동안 산불로 인한 사망자 수를 모두 합한 것보다 많습니다.

희생자 중엔 영국인 4명과 신원이 확인되지 않은 다른 외국인이 포함된 것으로 보인다고 지역 구조 당국은 밝혔습니다.

당국은 또 현재 19명의 소재가 파악되지 않고 있다고 전했습니다.

당국은 이번 화재로 주민 1천 명 이상이 대피했으며, 화상을 입거나 연기를 들이마신 사람 여럿이 현장과 병원에서 치료받았다고 설명했습니다.

목격자들은 초기 신고에서 전선이 떨어지면서 불이 났고, 이 불길이 도로 인근 삼림 지역으로 빠르게 번졌다고 전했습니다.

당국은 전날 밤부터 약 150명의 소방관과 군 긴급대응부대원 220명을 투입해 진화 작업을 벌였습니다.

페드로 산체스 스페인 총리는 엑스 글에서 "이번 산불의 끔찍한 여파에 깊은 슬픔과 비통함을 느낀다"며 주민들에게 "각별한 주의"를 당부했습니다.

최근 몇 년간 스페인은 봄부터 여름에 걸쳐 잦은 폭염을 겪어왔으며, 낮 최고 기온이 섭씨 40도를 넘어서는 건조한 날씨에 산불에 취약한 환경이 조성되고 있습니다.

이에 지난 5월 말 산체스 총리는 올여름 산불 방지를 위해 역사상 가장 대규모 대응 체계를 가동할 것이라고 밝힌 바 있습니다.

유럽산불정보시스템(EFFIS)에 따르면 지난해 스페인에서는 총 39만 3천㏊ 이상이 산불로 소실됐습니다.

이는 스페인 근현대사에서 가장 피해가 큰 규모였습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
배성재 기자 사진
배성재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지