SK하이닉스, 나스닥 입성…곽노정 "AI 있는 곳, SK하이닉스 함께할 것"

▲ SK하이닉스 ADR 상장식에서 연설하는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 오늘(10일) 미국 나스닥에 SK하이닉스 ADR 상장과 관련해 "전 세계 투자자들에게 새로운 문을 열기 위해 나스닥 시장에 왔다"고 밝혔습니다.곽 사장은 "AI는 어디에나 있을 것이고, AI가 가는 곳마다 SK하이닉스도 함께할 것"이라며 AI시대 청사진도 제시했습니다.곽 사장은 이날 미국 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 열린 미국주식예탁증서(ADR) 상장 기념 '오프닝벨' 행사 연설에서 "더 광범위한 글로벌 투자자 커뮤니티가 우리의 여정에 동참하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 밝혔습니다.곽 사장은 ADR 상장을 통해 세계 인공지능(AI) 중심지인 미국에서 구축되는 차세대 컴퓨팅 생태계와의 연결성을 더욱 높이게 됐다고 의미룰 부여했습니다.곽 사장은 "AI 혁신을 선도하는 고객들이 이곳에 있고, 생태계를 구축하는 파트너와 산업을 이끄는 인재들도 있다"며 "이번 상장은 이들 모두와의 연결을 강화했다. 우리는 더 빠르게 움직이고 기회를 찾으며 더 깊은 파트너십을 구축할 수 있게 됐다"고 강조했습니다.곽 사장은 또 "우리는 단지 기회를 추구하기 위해서만이 아니라 기여하기 위해 이 자리에 있다"며 "기회에는 혁신을 지원하고 산업을 강화하며 생태계에 기여해야 할 책임이 따른다는 것을 이해하고 있다"고 밝혔습니다.곽 사장은 "우리가 투자하는 것, 구축하는 것, 제공하는 것을 통해 그 책임에 부응할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)