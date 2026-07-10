장동혁, 경찰청장 대행 면담도 불발…"이것이 경찰 밑바닥 수준"

▲ 10일 '장윤기 사건'과 관련해 경찰청을 항의 방문한 국민의힘 장동혁 대표와 의원들이 유재성 경찰청장 직무대행과의 면담장에 취재진, 보좌관 등의 출입을 막으며 비공개를 요청하는 경찰에게 항의하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 오늘(10일) '장윤기 사건'과 관련해 경찰의 수사 축소·은폐 의혹 등을 추궁하기 위해 유재성 경찰청장 직무대행을 만나려고 했으나 언론 공개 문제에 대한 입장차로 불발됐습니다.이 과정에서 장 대표를 비롯한 국민의힘 지도부는 경찰과 30분가량 대치하기도 했습니다.장 대표를 비롯해 정희용 사무총장, 신동욱 최고위원, 박준태 당 대표 비서실장, 박성훈 당 수석대변인 등 지도부와 조배숙·주진우 의원은 오늘 오후 경찰청을 방문해 유 직무대행과의 면담을 요구했습니다.이들은 면담 시 모두발언 등을 언론에 공개할 것을 요구했으나 경찰 측은 청사 보안규정 등을 이유로 이를 거부했습니다.이에 따라 경찰과 대치하던 국민의힘 지도부 및 의원들은 현장에 있던 보좌진 및 취재진과 진입을 시도했으나 경찰들이 이를 제지하면서 면담 시도는 50분 만에 최종 무산됐습니다.장 대표는 면담이 불발되자 "이것이 대한민국 경찰의 밑바닥 수준이다. 똑똑히 지켜본 국민들이 심판해줄 것"이라며 "이런 경찰이 그동안 국민 안전과 생명을 지키겠다며 수사를 한 게 충격적"이라고 말했습니다.이어 유 직무대행을 겨냥해 "이런 태도이기 때문에 자기 식구가 관련돼 있다고 살인사건에서 증거를 인멸하고, 사건을 조작하고, 축소하려고 하는 그 무모함과 뻔뻔함과 대담함이 나오는 것"이라며 "국민들이 이런 경찰을 믿고 무엇을 할 수 있겠나"라고 비판했습니다.그러면서 "보완 수사권이 문제가 아니라, 우선 대한민국 경찰부터 완전히 뜯어고치고 개혁해야 한다"고 강조했습니다.신동욱 최고위원은 면담 무산 뒤 기자들과 만나 "경찰청장이 뭐가 무서워서 얼굴도 못 내미나. 양심이 있다면 직무대행과 김영근 광주경찰청장은 당장 사퇴하라"고 말했습니다.앞서 장 대표 등 지도부는 전날에도 광주경찰청을 찾아 김영근 광주경찰청장과의 면담을 요구했으나 김 청장 부재로 발길을 돌렸습니다.(사진=연합뉴스)