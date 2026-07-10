중앙일보 워크아웃 개시…경영권 매각 등 추진

▲ 중앙일보·JTBC 사옥

유동성 위기를 겪는 중앙일보가 오늘(10일) 기업구조개선작업(워크아웃) 개시 결정을 받았습니다.금융권에 따르면 주채권은행인 하나은행을 비롯한 금융채권자는 이날 1차 협의회를 열고 서면 결의를 통해 중앙일보의 워크아웃 개시에 합의했습니다.관련 법령에 따라 협의회 총 금융채권액 가운데 4분의 3 이상을 보유한 채권자들이 동의하면 워크아웃이 개시됩니다.이날 협의회에서는 저녁 6시 채권액 기준 75% 이상의 찬성 동의가 모였습니다.이에 따라 채권자들의 채권 행사는 3개월간 유예됐고, 법원의 기업회생 절차는 피할 수 있게 됐습니다.향후 중앙일보는 회계법인 실사를 바탕으로 경영 정상화 계획을 수립하게 됩니다.이후 채권단 동의 절차 등을 거쳐 이 계획을 이행하게 됩니다.앞서 중앙일보는 중앙그룹 경영 위기 여파로 신용등급 하락과 유동성 위기를 겪으며 지난달 19일 채권단에 워크아웃을 신청했습니다.JTBC와 지주사 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이 등 중앙그룹 계열 5개 사가 법원에 회생절차를 신청한 것과 달리, 중앙일보는 "채권단과의 협의를 통해 일시적 유동성 문제를 해결하고, 재무 구조를 개선하겠다"며 워크아웃 추진 입장을 밝혔습니다.중앙일보 측이 채권단에 제시한 자구 계획에는 ▲ 고강도 비용 절감을 동반한 지속적인 영업현금흐름 창출 ▲ 보유 부동산 매각 ▲ 경영권 지분 매각 등이 포함됐습니다.비용 절감 방안으로 신규 채용 중단, 임원 급여 일부 반납, 일부 임원 퇴임, 신문 발행 규모 축소, 비(非)필수 투자 집행 보류 등을 내놨습니다.신문 광고, 아파트 엘리베이터 매체 '타운보드', 옥외 광고 등으로 수익원을 키우고, 디지털 유료 구독 서비스인 '더중앙플러스' 구독자를 올해 7만 명에서 2029년까지 14만 명 이상으로 늘리겠다고 했습니다.또 100% 자회사 지분 매각과 충남 태안군 대지와 토지 매각 등으로 총 664억 원을 마련하겠다고 했습니다.특히 중앙일보는 여러 잠재 인수자와 논의해 기존 사주 일가의 경영권을 넘기겠다고 밝혔습니다.중앙일보 최대 주주는 중앙홀딩스(지분율 64.7%)이며, 중앙홀딩스 지분은 홍정도 중앙그룹 부회장(55.8%), 홍정인 콘텐트리중앙 대표(37.2%), 홍석현 중앙홀딩스 회장(7.0%) 등 사주 일가가 보유하고 있습니다.(사진=중앙그룹 제공, 연합뉴스)