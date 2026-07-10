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임해나, 새 파트너 따라 한국 떠나 캐나다로

홍석준 기자
작성 2026.07.10 21:29 조회수
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밀라노올림픽 피겨 아이스댄스 국가대표였던 임해나 선수가, 이젠 캐나다 선수로 활약합니다.

원래 이중국적자였는데 캐나다 출신인 새 파트너를 따라 캐나다 국적을 선택한 겁니다.

지난 3월 세계선수권을 끝으로 귀화 선수 권예와 결별한 임해나는 오늘(10일) 캐나다 출신 새 파트너 라가와 함께 캐나다 선수로 뛴다고 공식 발표했습니다.

한국에서 파트너를 물색했지만, 결국 찾지 못해 캐나다인 파트너를 따라 캐나다 국적으로 뛰기로 결정한 겁니다.

현지 언론과 인터뷰에서 "쉽지 않은 결정이었다"며 한국 팬들에게 감사 인사를 전한 임해나는 소속 국가 변경으로 1년간 국제무대에 설 수 없지만, 2030년 알프스 올림픽에는 캐나다 대표로 출전할 수 있습니다.

(영상편집 : 박기덕, 디자인 : 박태영, 영상출처 : @skate_canada · @Golden Skate · @h.annahlim)
영문 기사 보기 (View English Article)
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