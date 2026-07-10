뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"월드컵의 아쉬움…흥민이 형처럼 금메달로 씻을게요"

편광현 기자
작성 2026.07.10 21:23 수정 2026.07.10 21:25 조회수
"월드컵의 아쉬움…흥민이 형처럼 금메달로 씻을게요"
안내

We only offer this video
to viewers located within Korea(해당 영상은 해외에서 재생이 불가합니다)

<앵커>

북중미 월드컵에서 당찬 플레이로 눈길을 끈 엄지성 선수가 아쉬움을 딛고 다시 뜁니다. '와일드카드'로 아시안게임에 출격해 롤모델 손흥민처럼 금메달을 따내겠다고 다짐했습니다.

편광현 기자가 만났습니다.

<기자>

2002년생 엄지성은 일찍부터 '롤모델'인 손흥민의 길을 따랐습니다.

17세 이하 월드컵에서 8강 진출을 이끌며 이름을 알렸고, 22살에 유럽 무대로 진출해 손흥민처럼 '찰칵 세리머니'를 펼치며 성장을 거듭했습니다.

그래서 주장 손흥민과 함께한 생애 첫 월드컵은 꿈같은 시간이었습니다.

[엄지성/축구대표팀 미드필더 : 흥민이형 옆에 엄청 오래 붙어있고 따라다녔어요. 흥민이형 같이 되려면 어떻게 훈련을 하고 어떤 마음가짐을 가져야 될까. 괜히 득점왕을 한 게 아니구나라는 걸 느꼈어요.]

월드컵에서 출전 시간은 총 52분에 불과했지만, 거침없이 상대 측면을 허물고 날카로운 크로스를 배달하며 눈길을 사로잡았습니다.

[엄지성/축구대표팀 미드필더 : 할 수 있는 최선의 플레이를 했다고 생각해서 후회는 없는 것 같아요.]

조별리그에서 그친 여정엔 두고두고 아쉬움이 남습니다.

팀 내 갈등설은 사실이 아니라면서도 결과엔 무거운 책임감을 느낍니다.

[엄지성/축구대표팀 미드필더 : 아직까지도 사실 마음이 무거운 것 같아요. 월드컵이란 무대가 크고, 대한민국 팬분들이 중요하게 생각하시는 부분을 너무나 잘 알기 때문에….]

월드컵의 아쉬움은 와일드카드로 발탁된 아시안게임에서 털어내겠다는 각오입니다.

손흥민이 그랬던 것처럼 선배로서 월드컵 경험을 공유하며 4회 연속 금메달을 이끌겠다고 다짐했습니다.

[엄지성/축구대표팀 미드필더 : 아시안게임 갔을 때는 (월드컵) 경험이 도움이 많이 될 것 같아요. 제가 가면 또 고참이다 보니까. 감동과 기쁨을 선사할 수 있게 더 열심히 준비하고, 좋은 상황을 많이 만들어 드릴 테니까 많은 응원 부탁드리겠습니다.]

(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 하성원, 디자인 : 조수인)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 FIFA 북중미 월드컵 특집 바로가기
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지