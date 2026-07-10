'정찰정보총국' 힘 실어준 북한…사이버전 전방위 강화?

<앵커>



북한이 인민군 총참모부 산하 정찰정보총국의 임무와 능력을 확대하겠다고 밝혔습니다. 라자루스, 김수키 같은 북한 해커 조직을 지휘하는 기관으로 알려져, 북한의 사이버 공세가 강화될 거라는 우려가 나옵니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



청와대와 국회 인터넷 사이트가 표적이 됐던 지난 2009년, '7·7 디도스 공격'부터 2017년 말레이시아에서 발생한 김정은의 이복형 김정남 암살 사건까지.



북한의 주요 대남 도발과 해외 공작 사건 등의 배후로 인민군 총참모부 산하 정찰총국이 지목돼 왔습니다.



북한이 이 기구의 간판을 '정찰정보총국'으로 바꿔단 데 이어서 활동 반경을 확대할 거라고 예고했습니다.



어제(9일) 김정은 주재로 열린 노동당 중앙군사위원회 확대회의를 통해서입니다.



[조선중앙TV : 잠재적인 적수들의 위협을 관리하고 관건적인 정보를 수집하는 데서 핵심적 역할을 수행하고 있는 정찰정보총국의 직능과 임무를 다각적으로 확대하며.]



군사 정찰과 정보 첩보 능력을 획기적으로 제고하기 위한 과업과 방도가 제시됐다고도 했습니다.



라자루스, 김수키 같은 북한 해킹 그룹의 컨트롤타워가 정찰총국으로 알려져 있는 걸 고려하면, 사이버상 공격과 정보 탈취 행위 등이 전방위적으로 강화될 수 있습니다.



정보 활동 대상을 한미나 한미일에 국한하지 않고, '잠재적인 적'으로 넓게 표현한 것도 주목해야 한다고 전문가들은 분석합니다.



[임을출/경남대학교 극동문제연구소 교수 : 현대전, 정보전, 특히 사이버 전쟁 이런 걸 염두에 둔 조직 개편으로 봐야 하거든요. 한국만 언급하는 게 아니라, 이제 나토 국가까지 아우르는 수준으로 (범위를 넓혀 나가겠다는 의도로 해석합니다.)]



정찰정보총국의 존재는 지난해 9월 박정천 당 중앙군사위 부위원장이 한미, 한미일 훈련이 곧 동시에 시작된다는 보고를 이곳에서 받았다고 언급하면서 처음 파악됐습니다.



(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 김종태)