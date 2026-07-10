서울 오늘 밤에 첫 열대야…주말에도 낮 33도 찜통더위

<앵커>



장맛비가 잠시 그치자 덥고 습한 날씨가 찾아왔습니다. 오늘 밤 서울엔 올해 첫 열대야가 찾아올 걸로 예상되는데요. 여의도한강공원에 남유진 기상예보사가 나가 있습니다.



오늘(10일) 온종일 습하던데, 지금도 많이 덥나요?



<남유진 기상예보사>



서울은 오늘 종일 흐린 가운데 간간이 비도 내리면서 낮 기온이 30도를 넘지는 못했습니다.



다만 습도가 무척이나 높아서 지금도 여전히 후텁지근합니다.



오늘은 밤이 깊어도 열대야가 나타날 것으로 예상되면서, 이곳 한강공원에도 많은 시민들이 밤더위를 식히기 위해서 찾는 모습입니다.



올여름부턴 기상청에서는 열대야주의보 제도를 새로 도입했습니다.



열대야주의보는 폭염 수준의 더위가 나타난 지역에서 밤 최저 기온이 지역에 따라 25도에서 27도 밑으로 떨어지지 않을 때 내려지는데요.



강원 동해안과 충청, 남부지방 곳곳에 열대야주의보가 발효됐습니다.



폭염특보 지역도 확대가 됐습니다.



오늘 서울 서남권을 비롯한 전국 대부분 지역에 폭염주의보가 발효됐고, 대구 등 일부 영남 지역에선 폭염경보로 강화됐습니다.



내일 서울 낮 기온 33도로 오늘보다 5도가량 높겠고요, 포항은 모레 37도까지 오를 전망입니다.



습도가 높아서 체감하는 온도는 실제 기온보다 더 높을 수 있습니다.



<앵커>



장마가 아직 끝난 건 아닌거죠?



<남유진 기상예보사>



오늘 남쪽에 있던 북태평양고기압이 우리나라로 세력을 확장하면서 정체전선을 북한으로 밀어 올렸습니다.



떄문에 장맛비는 대부분 소강 상태를 보이고 있는데요.



다만 아직까지 북태평양고기압이 우리나라에 완전히 자리 잡았다고 보기는 어렵고요, 다시 남쪽으로 물러날 수 있습니다.



이에 따라 다음 주 수요일쯤 다시 전국에 장맛비가 내릴 걸로 예상됩니다.



그전까지는 당분간 한반도 대기 상하층에 고기압이 이중으로 자리 잡으면서 마치 이불 두 개를 덮은 것처럼 더위가 한층 더 심해지겠습니다.



낮에는 폭염이, 밤엔 열대야가 기승을 부릴 전망이고요.



또, 중부지방은 오늘처럼 소나기 구름이 발달해 가끔 비를 뿌리겠습니다.



이번 주말 야외 활동 하실 때 온열질환에 유의하셔야겠습니다.



(현장진행 : 박영일)