뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

시진핑, 북한 박태성 총리 접견…한 달 만에 고위급 교류

김민표 기자
작성 2026.07.10 18:32 조회수
시진핑, 북한 박태성 총리 접견…한 달 만에 고위급 교류
▲ 베이징 도착한 박태성 북한 내각총리

시진핑 중국 국가주석이 베이징을 방문한 박태성 북한 내각총리를 만났습니다.

중국중앙TV(CCTV)에 따르면 시 주석은 10일 오후 베이징 인민대회당에서 박 총리를 접견했습니다.

시 주석은 지난달 8∼9일 평양에서 열린 북중 정상회담 이후 한 달 만에 북한 고위급을 다시 만나면서 북중 밀착을 과시했습니다.

이날 회담에서 양측은 지난달 정상회담에서 거론된 교류 확대 방향을 재확인하고 현안을 논의한 것으로 알려졌습니다.

박 총리는 북중 우호조약 체결 65주년(7월 11일) 기념 행사에 참석하기 위해 이날 오전 고려항공 항공편으로 북한 대표단과 함께 베이징에 도착했습니다.

사흘 일정(10∼12일)의 중국 공식 방문입니다.

그는 베이징 도착 후 중국의 귀빈 숙소인 댜오위타이 국빈관에 들어갔다가 오후에 톈안먼 광장으로 이동해 중국 인민영웅기념비에 화환을 올렸습니다.

북한 고위급 인사가 중국 인민영웅기념비에 헌화한 것은 2019년 8월 김수길 북한군 총정치국장 등 북한 군사 대표단 이후 7년 만으로 알려졌습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지