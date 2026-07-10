시진핑, 북한 박태성 총리 접견…한 달 만에 고위급 교류

▲ 베이징 도착한 박태성 북한 내각총리

시진핑 중국 국가주석이 베이징을 방문한 박태성 북한 내각총리를 만났습니다.중국중앙TV(CCTV)에 따르면 시 주석은 10일 오후 베이징 인민대회당에서 박 총리를 접견했습니다.시 주석은 지난달 8∼9일 평양에서 열린 북중 정상회담 이후 한 달 만에 북한 고위급을 다시 만나면서 북중 밀착을 과시했습니다.이날 회담에서 양측은 지난달 정상회담에서 거론된 교류 확대 방향을 재확인하고 현안을 논의한 것으로 알려졌습니다.박 총리는 북중 우호조약 체결 65주년(7월 11일) 기념 행사에 참석하기 위해 이날 오전 고려항공 항공편으로 북한 대표단과 함께 베이징에 도착했습니다.사흘 일정(10∼12일)의 중국 공식 방문입니다.그는 베이징 도착 후 중국의 귀빈 숙소인 댜오위타이 국빈관에 들어갔다가 오후에 톈안먼 광장으로 이동해 중국 인민영웅기념비에 화환을 올렸습니다.북한 고위급 인사가 중국 인민영웅기념비에 헌화한 것은 2019년 8월 김수길 북한군 총정치국장 등 북한 군사 대표단 이후 7년 만으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)