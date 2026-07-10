한미 조선협력센터 문 연다…'마스가' 협력 속도 낼까

▲ 김정관 산업통상부 장관이 지난 5월 8일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 상무부에서 열린 한-미 조선 파트너십 이니셔티브 양해각서(MOU) 체결식에 하워드 러트닉 상무부 장관과 임석해 서명자들과 기념사진을 촬영하고 있다.

한미 조선 협력 프로젝트 '마스가'(MASGA)를 위한 '한미 조선협력센터'가 이달 문을 엽니다.오늘(10일) 정부 등에 따르면 산업통상부는 오는 23일 미국 워싱턴 DC에서 한미 조선협력센터 개소식을 진행할 예정입니다.해당 행사에는 양국 정부와 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등 국내 조선 3사 관계자 등이 참석할 것으로 예상됩니다.김형관 HD한국조선해양 대표와 정인섭 한화오션 사장 등이 참석을 검토하는 것으로 알려졌습니다.산업부와 미국 상무부는 지난 5월 양국 장관 면담을 계기로 '한미 조선 파트너십 이니셔티브'에 관한 양해각서(MOU)를 체결하고 연내 워싱턴DC에 조선협력센터를 설립하기로 한 바 있습니다.센터가 출범하면서 마스가 프로젝트도 추진력을 받을 것으로 기대됩니다.센터는 현지 네트워크 구축, 정책 동향 공유, 양국 기업 간 협력 지원을 맡게 되며, 미국 조선소 생산성 개선과 인력 양성 프로그램 운영을 지원할 계획입니다.한미 양국은 3,500억 달러 규모의 대미 투자 가운데 1,500억 달러를 조선 협력에 투입하기로 합의한 상탭니다.미국은 한국 조선업계와 함정 분야 협력도 타진하고 있습니다.미 국방부(전쟁부)와 해군은 최근 국내 조선사들에 각각 전투함과 급유함에 대한 정보 요청(RFI·Requests for Information)을 보내 함정 설계·건조 역량 등을 문의했습니다.전투함과 관련해선 HD현대중공업과 한화오션이, 해군 급유함의 경우 두 회사에 더해 삼성중공업까지 3곳이 회신했습니다.(사진=산업통상부 제공, 연합뉴스)