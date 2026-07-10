뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

인천∼울란바타르 주 22→24회 증편…지방공항 운수권도 확대

최승훈 기자
작성 2026.07.10 18:15 조회수
인천∼울란바타르 주 22→24회 증편…지방공항 운수권도 확대
▲ 이재명 대통령이 9일(현지시간) 울란바타르 정부청사에서 오흐나 후렐수흐 대통령과 공동언론 발표를 마친 후 인사하고 있다.

국토교통부는 몽골 울란바타르에서 한·몽 항공회담을 열고 인천~울란바타르 노선 증편과 지방공항 운수권 확대에 합의했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.

인천∼울란바타르 노선은 성수기(6∼9월) 기준 주 22회에서 24회로 늘리기로 했습니다.

좌석 수 기준으로는 주 6천 석에서 6,500석으로 늘어나는 수준입니다.

비수기에는 기존 주 12회(3,350석)에서 14회(3,850석)로 늘릴 계획입니다.

국내 지방 공항의 경우 기존에는 울란바타르에만 노선이 운영됐으나 앞으로 모든 몽골 공항에 운항할 수 있을 전망입니다.

운항 횟수도 주 24회에서 주 35회로 늘어나 지방 공항 국제노선 활성화에 기여할 것이라고 국토부는 기대했습니다.

지난해 양국 간 여객은 78만 명으로 2019년 41만 명 대비 90％ 증가했습니다.

이소영 국토부 항공정책관은 "7월 여름 성수기부터 신속히 항공편을 증편해 인적·물적 교류 확대와 양국의 관광 산업 활성화에 기여할 수 있도록 적극 지원할 계획"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지