[단독] 경찰, 장윤기 아버지 2차 조사…"말할 것 있다며 찾아와"

▲ '광주 여고생 살해범' 23살 장윤기

'광주 여고생 살해범' 장윤기의 아버지 장 모 경감이 경찰에 두 번째로 출석해 조사를 받은 사실이 확인됐습니다.SBS 취재를 종합하면, 경찰청 특별수사팀은 오늘(10일) 장 경감을 상대로 2차 참고인 조사를 진행했습니다.이날 조사는 장 경감이 자진 출석해 이뤄진 것으로 파악됐습니다.장 경감이 "이야기하고 싶은 것이 있다"며 변호인 없이 스스로 수사팀을 찾아왔다는 겁니다.장 경감은 6시간에 걸친 조사에서 케이블 타이를 비롯해 최근 불거진 증거인멸 의혹 전반에 대해 자신의 입장을 해명하고 귀가한 것으로 전해졌습니다.경찰 관계자는 SBS에 "구체적인 진술 내용에 대해서는 확인해줄 수 없다"고 말했습니다.수사팀은 장 경감에 대한 추가 소환 여부도 검토 중인 것으로 알려졌습니다.수사팀은 그제(8일) 장 경감을 처음 소환해 리얼돌을 폐기한 경위와 광주 광산경찰서 수사팀과 여러 차례 통화한 이유 등 의혹 전반에 대해 집중 추궁했습니다.수사팀은 이와 별개로 수사 정보 유출자로 지목된 광주 광산경찰서 수사팀원과 최근 증거인멸 혐의로 구속된 수사팀장에 대한 대면 조사를 진행하는 등 수사에 속도를 내고 있습니다.