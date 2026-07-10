"흥민이 형 옆만 따라다녔어요"…첫 월드컵 마친 엄지성 단독 인터뷰

2026 북중미 월드컵에서 생애 첫 월드컵 무대를 밟은 엄지성이 대회를 마친 소감과 경기 뒷이야기를 전했습니다.



멕시코전에서 조규성을 향해 올린 결정적인 크로스가 사전에 약속된 플레이였다고 밝힌 엄지성은, 낯선 수비 역할을 소화하며 김민재와 이기혁에게 많은 도움을 받았다고 말했습니다.



월드컵 기간 손흥민의 곁에서 훈련과 마음가짐을 배웠다는 엄지성은 이제 아시안게임 와일드카드로 후배들을 이끌겠다는 각오도 밝혔습니다.



첫 월드컵을 꿈처럼 마친 엄지성의 솔직한 이야기를 〈스포츠머그〉가 들어봤습니다.



(취재 : 편광현, 구성·편집 : 박진형, 영상취재 : 박진호, 제작 : 스포츠취재부)