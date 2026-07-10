PC방 다니느라 생후 7개월 아들 방치 숨지게 한 부부 구속

▲ 대전경찰청

PC방을 드나들며 게임에 빠져 생후 7개월 된 아들을 방치해 숨지게 한 20대 부부가 경찰에 붙잡혔습니다.대전경찰청은 아동학대살해 혐의로 20대 부부 A씨와 B씨를 구속했다고 밝혔습니다.이들 부부는 대전의 자택에서 생후 7개월 된 아들을 방치해 영양실조와 탈수 등으로 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 지난 5일 한 병원으로부터 "숨진 상태로 이송된 영아가 있다"는 신고를 받고 수사에 착수했습니다.아기의 시신을 부검한 국립과학수사연구원은 "영양실조와 탈수로 인해 사망한 것으로 보인다"는 취지의 1차 구두 소견을 경찰에 전달했습니다.이들은 뚜렷한 직업 없이 지내면서 지속적으로 PC방에 출입하는 등 게임에 몰두하느라 어린 아들을 장시간 홀로 방치해 온 것으로 조사됐습니다.경찰은 부모가 영아의 생존에 필수적인 돌봄을 장기간 방기한 점에 비춰 미필적 고의에 의한 부작위 범행 가능성이 크다고 보고, 아동학대치사가 아닌 아동학대살해 혐의를 적용했습니다.이들 부부는 "아기에게 소홀한 점이 있었다"며 방임 사실은 대체로 인정하면서도 살해 고의성은 부인하는 것으로 알려졌습니다.경찰은 방치 기간 등 자세한 경위를 조사한 뒤 검찰에 송치할 예정입니다.