중국, 계속된 실패 끝에 로켓 1단 추진체 회수 성공…미 독점 시장에 '도전장'

▲ 중국 국기

중국이 운반로켓 1단 추진체 회수 실험에 성공하면서 스페이스 X가 사실상 독점하고 있는 재사용 로켓 시장에 본격적으로 뛰어들었습니다.중국 국유기업인 중국항천과기집단(CASC)은 창정(長征)-10B 운반로켓이 현지시간 오늘 낮 12시 15분 하이난 상업우주발사대에서 발사됐다고 발표했습니다.운반로켓은 탑재 위성을 예정된 궤도에 성공적으로 진입시켰습니다.특히 1단 추진체는 분리 후 약 6분 만에 해상 플랫폼에 수직으로 복귀했습니다.중국이 궤도급 로켓 1단 추진체 회수에 성공한 것은 이번이 처음입니다.2단부와 분리, 공중에서 자세 조정, 엔진 재점화를 통한 감속, 공기 저항을 이용한 추가 감속, 해상 플랫폼 착륙 등 과정을 거쳤습니다.CCTV가 공개한 32초짜리 영상에는 윗부분에 검은색 연기가 피어오르는 1단 추진체가 해상 플랫폼에 천천히 위치를 잡아가며 안착하는 모습이 담겼습니다.해상 플랫폼 이름은 링항저호로 제원은 길이 144ｍ, 폭 50ｍ, 만재 배수량 2만 5천t입니다.외신들은 중국이 1단 추진체 회수에 성공하면서 미국이 독점하는 글로벌 재사용 로켓 시장에 도전장을 던지게 됐다고 평가했습니다.지금까지 추진체 회수 실험에 성공한 기업은 미국의 스페이스X와 블루오리진 외에는 없었습니다.스페이스X가 설계 및 제조한 팰컨9은 세계 최초의 궤도급 재사용 가능 2단 로켓으로 1년에 약 150차례 발사됩니다.로켓의 가장 비싼 부품인 1단 추진체를 회수해 여러 번 재비행할 수 있어 저렴한 비용으로 우주 화물 운송이 가능합니다.다만, 전개형 착륙 다리를 쓰는 팰컨9 및 블루오리진의 뉴글렌과 달리 중국 창정-10B는 해상 플랫폼의 그물망 시스템을 이용합니다.해상 플랫폼의 그물이 로켓에 달린 고리를 붙잡는 방식입니다.중국항천과기집단(CASC) 관계자는 "그물망 회수 방식은 로켓 구조를 단순화하고 무게를 줄여 운반 능력을 향상시킨다"며 "회수 가능 범위를 확대할 수 있는 장점도 있다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)