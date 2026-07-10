조정장에 '빚투 개미' 눈물…강제청산 하루 1천400억 원대

개인 투자자들이 증권사로부터 빌린 돈을 갚지 않아 강제 처분된 주식 규모가 다시 치솟았습니다.



오늘(10일) 금융투자협회에 따르면 지난 9일 초단기 '빚투'(빚내서 투자)로 분류되는 위탁매매 미수금은 1조 4천322억 원으로 집계됐습니다.



이 거래는 개인들이 증권사로부터 이틀간 빌려 쓴 자금으로, 이를 갚지 않으면 사흘째 되는 날 증권사에 의해 강제 매각됩니다.



지난 9일 반대매매로 청산된 주식 규모는 1천422억 원에 달했습니다.



이는 전날(288억 원)의 약 5배에 달하는 수준으로, 이달 들어 최대 규모인 것은 물론, 지난 6월 9일(1천698억 원) 이후 정확히 한 달 만에 최고 높은 수준입니다.



이달 1∼8일 반대매매 금액은 2천20억 원이었는데, 이의 70%에 해당하는 금액이 9일 하루만에 강제 처분된 셈입니다.



이로써 이달 강제 매각된 주식 규모는 3천442억 원으로 불어났습니다.



미수금 대비 반대매매 비중도 10.2%로 급등했습니다.



이 역시 지난달 9일(10.5%) 이후 최고 수치입니다.



반대매매 증가는 대개 증시가 종잡을 수 없을 정도로 변동성이 클 때 나타납니다.



지난 6일 8,000선에 있었던 코스피는 7일과 8일 각각 5.44%와 5.99% 급락해 7,200대로 떨어지는 등 큰 조정을 받았습니다.



지난 9일에는 3%대 상승 출발했다가 상승폭을 줄이며 0.62% 상승 마감했습니다.