[자막뉴스] "며칠 내 접촉할 것" '현지피셜'…"칸진리 기다려" '빅네임' 수두룩

2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 탈락 직후 공석이 된 대한민국 축구 국가대표팀 새 사령탑 후보에 하비에르 아기레 감독의 이름이 거론되고 있습니다.



과거 스페인 프리메라리가 마요르카에서 이강인과 사제의 연을 맺었던 사령탑이자, 이번 북중미 월드컵에서 멕시코 대표팀을 이끌고 한국을 꺾은 장본인이기도 합니다.



멕시코 매체 SDP 노티시아스는 "멕시코 대표팀 감독직에서 물러난 아기레 감독이 벌써 차기 행선지 제안을 받고 있다"며 "대한축구협회는 앞으로 며칠 내로 아기레 측과 접촉해 한국 대표팀 감독직에 관심이 있는지 확인할 계획으로 알려졌다"고 보도했습니다.



스페인 매체 아스 역시 같은 소식을 전하며 "과거 스페인 마요르카에서 이강인과 인연이 협상에 중요한 요소가 될 수 있다"고 전했습니다.



매체는 "아기레 감독은 사우디아라비아 측 제안도 받은 것으로 알려졌고, 감독 은퇴 역시 검토하고 있는 것으로 전해졌다"고 덧붙였습니다.



외신들은 특히 아기레 감독과 이강인의 깊은 인연에 주목했습니다.



지난달 멕시코 과달라하라에서 열린 조별리그 A조 2차전 맞대결 당시에도 가까웠던 사제 관계가 고스란히 드러난 바 있습니다.



경기 후 기자회견에서 아기레 감독은 "이강인을 가족처럼 사랑하고 오랫동안 돌봤다"며 "경기장에서 나에게 다가오길래 반가운 마음에 '한 대 쥐어박고 싶다'고 농담을 건넸다"며 당시 분위기를 전했습니다.



앞서 지난 카타르 월드컵에서 우리 대표팀을 이끌었던 벤투 감독과 K리그1 프로팀 전북을 이끌고 리그 우승과 코리아컵 우승을 동시에 거머쥔 거스 포옛 감독, 이번 월드컵에서 포르투갈 대표팀을 이끌고 16강 문턱을 넘지 못한 로베르토 마르티네스 감독 등이 대표팀 감독 자리에 지원했단 소식이 전해졌습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)