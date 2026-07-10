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정부 "홈플러스 6월 임금 333억 원 체불…대지급금 신속 지원"

최승훈 기자
작성 2026.07.10 16:51 조회수
정부 "홈플러스 6월 임금 333억 원 체불…대지급금 신속 지원"
정부가 홈플러스의 지난달 임금 체불 규모를 333억 원으로 확인하고, 피해 근로자를 위해 대지급금을 신속 지원하기로 했습니다.

이형일 재정경제부 1차관은 오늘(10일) 정부세종청사에서 관계기관 전담반(TF) 회의를 열고 홈플러스 사태 관련 피해 상황과 관련 지원 이행 실적을 점검했습니다.

TF 전수조사 결과 홈플러스의 6월 임금 체불액은 333억 원으로 확인됐습니다.

정부는 피해 근로자에게 1인당 최대 2천100만 원 체불 임금 대지급금을 신속히 지급하기로 했습니다.

긴급 생계 안정을 위해 1인당 1천만 원 한도로 연 1.5%의 저금리 생계비 융자도 지원합니다.

중소 협력업체와 소상공인을 위한 금융 지원도 강화합니다.

소상공인 대상 긴급경영안정자금의 우대금리 적용 및 한도 상향 조치는 오는 15일부터 접수를 시작합니다.

신용보증기금은 지난달 위기 대응 특례보증 대상에 피해 중소·중견기업을 추가했고, 은행권도 홈플러스 협력업체 대출에 대해 추가적인 상환 유예와 만기 연장을 실시하는 등 자금난 해소에 동참하기로 했습니다.
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