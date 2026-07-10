국토장관 "좋은 집 더 빨리"…모듈러 주택 공급 확대

▲ 모듈러 주택 활성화 간담회

김윤덕 국토교통부 장관은 오늘(10일) 모듈러 기술을 신속한 고품질 주택 공급을 위한 핵심 수단으로 육성하겠다고 밝혔습니다.김 장관은 오늘 전북 군산시 모듈러 주택 제작 공장을 찾아 생산 현장을 점검하고 업계, 한국토지주택공사(LH), 국토교통과학기술진흥원(KAIA)과 간담회를 열어 산업 활성화 방안을 논의했습니다.그는 "작업자 고령화와 외국 인력 의존 심화, 기후변화 등으로 건설 산업이 구조적인 어려움에 직면해 있다"며 "모듈러 기술은 외부 요인에 흔들리지 않고 고품질 주택을 빠르게 공급할 수 있는 핵심 돌파구"라고 말했습니다.간담회에서 업계는 초기 인프라 구축 비용 부담과 규제 개선 필요성을 건의했습니다.모듈러 공법은 기존 공법보다 공기를 20∼30% 단축할 수 있지만, 현재는 공사비가 약 30% 높은 상황입니다.국토부는 '모듈러 특별법' 제정을 통해 맞춤형 특례와 인센티브를 마련하고, 모듈러 공공주택 공급을 확대하는 등 산업 생태계 육성을 지원할 계획입니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)